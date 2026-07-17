Dane opublikowane przez Departament Skarbu USA pokazały, że w maju inwestorzy zagraniczni posiadali amerykańskie obligacje skarbowe o wartości 9,37 bln USD, co stanowi wzrost o 18,5 mld USD w porównaniu z kwietniem i jest drugim najwyższym poziomem w historii. W poprzednim miesiącu wartość posiadanych obligacji wzrosła o 3,9 mld USD.
Dane odzwierciedlają nie tylko zakupy i sprzedaż netto w tym miesiącu, ale także zmiany wyceny wynikające z wahań cen obligacji. Indeks amerykańskich obligacji skarbowych wzrósł w maju o 0,1 proc., po niewielkim spadku w kwietniu.
Władze Japonii interweniowały wcześniej na rynku walutowym, sprzedając dolary amerykańskie i skupując jeny, aby wesprzeć kurs jena. Analitycy rynkowi powszechnie uważają, że taka interwencja prawdopodobnie wiązała się ze sprzedażą części amerykańskich obligacji skarbowych w celu pozyskania funduszy dolarowych.
Odbicie zagranicznych zasobów amerykańskich obligacji skarbowych było napędzane głównie przez znaczny wzrost zasobów Kanady, podczas gdy Japonia nieznacznie zmniejszyła swoją pozycję.
Zasoby Kanady wzrosły o 38,7 mld USD, osiągając 435,8 mld USD, co uczyniło ją największym nabywcą wśród krajów w tym miesiącu.
Japonia, największy zagraniczny posiadacz amerykańskich obligacji skarbowych, odnotowała spadek swoich zasobów o 66,8 mld USD w maju, do 1,14 bln USD.
Wielka Brytania zajęła drugie miejsce, ze wzrostem zasobów o 11,1 mld USD w maju, osiągając 948,6 mld USD. Chiny kontynentalne zajęły trzecie miejsce, ze wzrostem o 8,2 mld USD, do 659,3 mld USD.
Jak podaje Departament Skarbu, w maju napływ netto kapitału TIC z długoterminowych papierów wartościowych, krótkoterminowych papierów wartościowych w USA oraz przepływów bankowych wyniósł łącznie 132,2 mld USD. Z tej kwoty: zagraniczny kapitał prywatny odnotował napływ netto w wysokości 172,0 mld USD; zagraniczny kapitał oficjalny odnotował odpływ netto w wysokości 39,9 mld USD.
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Zagraniczni inwestorzy zwiększyli swoje zasoby w długoterminowych papierach wartościowych w USA, odnotowując zakupy netto w wysokości 262,8 mld USD. W tym zakupy netto w wysokości 246,8 mld USD dokonane przez zagranicznych inwestorów prywatnych i 16,1 mld USD dokonane przez zagraniczne instytucje publiczne.
Mieszkańcy USA zwiększyli swoje zasoby zagranicznych długoterminowych papierów wartościowych, a ich zakupy netto wyniosły 30,1 mld USD.
Po uwzględnieniu korekt (takich jak szacunki inwestycji kapitałowych inwestorów zagranicznych w akcje amerykańskie, wynikające z transakcji swapowych), łączna wartość zakupów netto amerykańskich długoterminowych papierów wartościowych przez inwestorów zagranicznych w maju szacowana jest na 232,7 mld USD.
Inwestorzy zagraniczni zmniejszyli swoje zasoby amerykańskich bonów skarbowych o 43,5 mld USD.
Wartość wszystkich krótkoterminowych papierów wartościowych USA denominowanych w dolarach oraz innych zobowiązań powierniczych w posiadaniu zagranicznych inwestorów spadła o 30,6 mld USD.
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