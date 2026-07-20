Andrzej Bieniek, dyrektor inwestycyjny w Esaliens TFI
Naszego gościa w trakcie rozmowy zapytamy m.in.:
Czy prognoza 200 tys. pkt. indeksu WIG nadal jest aktualna?
Silna giełda, słaby złoty… co się dzieje?
Jaką rolę na rynku mogą odegrać OKI?
Inwestor w Żabce… co to może oznaczać dla spółki, jak i całego rynku?
Czy konsument zastąpi banki i pociągnie hossę na GPW?
Gdzie szukać pozytywnych zaskoczeń, a gdzie rozczarowań sezonu wynikowego?
Czy na GPW jest obecnie dużo ciekawych spółek?
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