Naszego gościa w trakcie rozmowy zapytamy m.in.:

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Czy prognoza 200 tys. pkt. indeksu WIG nadal jest aktualna?

Silna giełda, słaby złoty… co się dzieje?

Jaką rolę na rynku mogą odegrać OKI?

Inwestor w Żabce… co to może oznaczać dla spółki, jak i całego rynku?

Czy konsument zastąpi banki i pociągnie hossę na GPW?

Gdzie szukać pozytywnych zaskoczeń, a gdzie rozczarowań sezonu wynikowego?

Czy na GPW jest obecnie dużo ciekawych spółek?