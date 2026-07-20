Z tego artykułu dowiesz się: Jak zachowuje się kurs Kęt.

Na ile akcje wyceniają analitycy.

Jakie wyniki miały Kęty w II kwartale.

Jaka będzie tegoroczna dywidenda.

Akcjonariusze Kęt mają powody do zadowolenia. Spółka systematycznie rozwija swój biznes, wypracowuje solidne wyniki finansowe i dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Idzie to w parze z rosnącą wyceną akcji. Dziś ich kurs idzie w górę o ponad 4 proc. do 1317 zł. Jest najwyżej w historii.

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Ile warte są akcje Grupy Kęty?

Kurs Kęt porusza się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Przebił już ceny docelowe z zeszłorocznych rekomendacji i właśnie zrównał się z ceną docelową oszacowaną przez Trigon DM w raporcie z 24 kwietnia 2026 r. Tam poprzeczkę postawiono na 1325 zł (wobec 1050 zł wcześniej), co implikuje już mniej niż 1 proc. potencjału wzrostowego w stosunku do obecnej ceny akcji.

Analitycy Trigon DM podkreślają, że w ostatnich latach światowa gospodarka doświadczyła wielu wydarzeń, które gwałtownie zmieniły układ sił i zakłóciły regionalne łańcuchy dostaw, w tym wybuchu pandemii, blokady Kanału Sueskiego oraz wojny w Ukrainie. Grupa Kęty wyszła bez szwanku z tych wszystkich trudności i zdaniem analityków poradzi sobie równie dobrze w obliczu obecnego konfliktu na Bliskim Wschodzie. Co więcej, zdaniem analityków tegoroczna sytuacja może zmienić percepcję Kęt, które stopniowo przesuwają się w górę łańcucha wartości przetwórstwa aluminium, pozostając jednocześnie jedną z najszybciej rozwijających się grup w tej branży.

Grupa Kęty ma długą giełdową historię. Jej akcje są notowane od 1996 r. W pierwszych latach kurs poruszał się w trendzie bocznym, ale potem zaczął przeważać popyt i ten trend wzrostowy dominuje do dziś. Wzrosty przybrały na sile wraz z początkiem obecnej hossy, czyli od jesieni 2022 r. Wtedy za akcję Kęt płacono mniej niż 600 zł. Od tego czasu kapitalizacja przemysłowej grupy wzrosła ponad dwa razy. Obecnie wynosi prawie 13 mld zł.

Jeśli chodzi o nominalną wartość pojedynczej akcji, Kęty na GPW zajmują obecnie czwarte miejsce. „Najdroższe” jest LPP z walorami wartymi ponad 20 tys. zł. Wiceliderem jest Benefit Systems, którego kurs przekracza 5 tys. zł. Trzecie miejsce przypada mBankowi, którego notowania aktualnie oscylują w okolicach 1300-1400 zł.

Jaką dywidendę wypłacą Kęty w 2026 r.?

Grupa Kęty szacuje, że w II kwartale 2026 r. miała 234 mln zł zysku netto oraz 375 mln zł EBITDA. To więcej niż zakładali analitycy. To również więcej niż rok wcześniej, kiedy grupa miała 170 mln zł zysku netto i 295 mln zł EBITDA. Z kolei przychody w II kwartale 2026 r. szacowane są na 1 680 mln zł, wobec 1 442 mln zł rok temu i wobec 1 695,8 mln zł oczekiwanych średnio przez rynek. Na 29 lipca zaplanowana jest publikacja skonsolidowanego raportu na I półrocze 2026 r., a dzień później odbędzie się konferencja. Z kolei 24 września zostaną opublikowane szacunkowe dane za III kwartał.

Kęty hojnie dzielą się zyskiem z akcjonariuszami. Tegoroczne walne zgromadzenie zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 482,77 mln zł, co daje 48,97 zł na akcję. Dniem dywidendy jest 19 sierpnia, a wypłata będzie zrealizowana w dwóch transzach: 3 września kwota 160,92 mln zł oraz 4 listopada pozostałe 321,85 mln zł. W przeliczeniu na akcję 3 września dywidenda wyniesie 16,33 zł, a 4 listopada 32,64 zł.