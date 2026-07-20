Ubiegłotygodniowy lider tym razem wyraźnie wyhamował. Banki straciły 5,33 proc., notując najsilniejszy tygodniowy spadek spośród wszystkich sektorów. Równocześnie pozycja relatywna obniżyła się aż o 1,64 σ, co oznacza zdecydowane pogorszenie krótkoterminowego obrazu. Warto jednak podkreślić, że siła trendu relatywnego pozostaje bardzo wysoka (+85 proc.), dlatego na razie mówimy o korekcie w dominującym trendzie wzrostowym. Najbliższe sesje pokażą, czy pojawi się sygnał jej zakończenia.

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Foto: Parkiet

Na pozycję lidera wracają paliwa. Sektor wzrósł o 4,40 proc., a pozycja relatywna osiągnęła +1,28 σ, najwyższy poziom w zestawieniu. Poprawia się również siła trendu relatywnego (+23 proc.), co potwierdza odbudowę przewagi nad szerokim rynkiem. Dobrze zachowała się także informatyka (+2,45 proc.), natomiast media nie zdołały podtrzymać wcześniejszego impetu. Pomimo utrzymującej się wysokiej siły trendu (+69 proc.), pozycja relatywna wyraźnie się pogorszyła.

Po przeciwnej stronie pozostaje górnictwo. Sektor stracił 4,58 proc., a siła trendu relatywnego spadła do -85 proc. Jednocześnie pozycja relatywna utrzymuje się najniżej spośród wszystkich branż (-1,18 σ), co potwierdza utrzymującą się słabość zarówno w ujęciu nominalnym, jak i relatywnym. Warto również zwrócić uwagę na sektor spożywczy, gdzie obraz techniczny stopniowo się pogarsza.

Foto: Parkiet

WIG – Leki z nowymi szansami

W tym tygodniu bliżej przyglądamy się sektorowi leków. Indeks wzrósł o 4,30 proc., notując drugi najwyższy wynik tygodnia, a pozycja relatywna osiągnęła +0,72 σ, ustępując jedynie paliwom. Dodatkowo kurs wybił się górą z kanału spadkowego, choć na razie nie zdołał wrócić ponad 000 pkt, czyli przełamane wcześniej wsparcie. Szczególnie interesująco wygląda zachowanie pozycji relatywnej. W poprzednich miesiącach okolice +1 σ wielokrotnie kończyły wzrostowe korekty i poprzedzały powrót spadków. Obecnie wskaźnik ponownie zbliża się do tej strefy, dlatego najbliższe sesje mogą okazać się kluczowe. Jeżeli tym razem opór zostanie pokonany, realny stanie się ruch w kierunku 3200 pkt.