Z tego artykułu dowiesz się: Które spółki są faworytami na nadchodzący miesiąc.

Jaka nowa spółka dołączyła do portfela DM BOŚ.

Czy analitycy zmienili rekomendacje.

Jakie są perspektywy dla rynków akcji.

AB, Action, Asbis, Asseco Poland, Atrem, Azoty, Cyfrowy Polsat, Grupa Pracuj, Handlowy, LPP, mBank, Neuca, Orlen, PGE, Toya, Vercom, VRG – to faworyci DM BOŚ, wymienieni w najnowszym, cyklicznym raporcie (sporządzonym 10 lipca i dystrybuowanym po raz pierwszy 10 lipca o godzinie 18.05). Zdaniem ekspertów są to spółki, które w nadchodzącym miesiącu mogą zachowywać się lepiej od rynku.

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Jakie nowe spółki są w raporcie DM BOŚ

W raporcie widać roszady względem poprzedniej edycji. Na listę długich pozycji analitycy wpisali jedną spółkę – PGE. Natomiast wycofali z listy: Modivo, Cloud Technologies, Unimot i KGHM.

Lista spółek, które powinny się zachowywać gorzej od rynku, pozostaje bez zmian. Obecnie w tym gronie są dwie firmy. To Arctic Paper i JSW.

Arctic Paper działa w trudnym otoczeniu rynkowym. Wyzwaniem dla grupy są przede wszystkim wysokie koszty surowców, które trudno jest przenieść na odbiorców z uwagi na niski popyt na papier. Z kolei JSW już od dłuższego czasu boryka się z problemami finansowymi. Czerwcowe walne zgromadzenie wyraziło zgodę na zaciągnięcie 850 mln zł pożyczki z Agencji Rozwoju Przemysłu. Zarząd próbuje też ciąć koszty i poprawić rentowność biznesu.

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Jak radzi sobie portfel DM BOŚ

Z raportu wynika, że analitycy zmienili rekomendację dla Modivo z „przeważaj” na „neutralnie”. Uzasadniają to ostatnim wzrostem kursu akcji, a także obawami dotyczącymi zachowania rynku, który może nie być w pełni zorientowany, że wyniki finansowe Modivo za II kwartał– mimo oczekiwanej znaczącej poprawy względem poprzedniego kwartału – będą prawdopodobnie nadal niższe od ubiegłorocznych.

W zeszłym miesiącu portfel DM BOŚ przyniósł wyższy o 2,6 pkt. proc. wynik w porównaniu ze stopą zwrotu z WIG – w kategoriach bezwzględnych wartość portfela wzrosła o 4,5 proc. wobec wzrostu indeksu o 1,9 proc. Z kolei od początku roku portfel przyniósł bezwzględną dodatnią stopę zwrotu w wysokości 33,7 proc. wobec 21,3-proc. wzrostu WIG, co oznacza wynik lepszy o 12,4 pkt. proc..

Hossa trwa już ponad trzy lata. Obecnie WIG oscyluje w okolicach 141-142 tys. pkt. Główne indeksy w Europie piątkową sesję zakończyły pod kreską. Podaż dominowała też na Wall Street. Notowaniom ciążą obawy związane z sektorem AI oraz oddalająca się wizja końca konfliktu na Bliskim Wschodzie. Eskalacja napięcia podbija ceny ropy, co z kolei rodzi obawę o presję inflacyjną, która może zaszkodzić globalnej gospodarce i przyczynić się do wyhamowania wzrostu gospodarczego. A jeśli sytuacja makroekonomiczna się pogorszy, znajdzie to odzwierciedlenie w pogarszających się wynikach spółek. Dopóki ich zyski rosną (szybciej niż wyceny) hossa ma solidne podstawy. Natomiast jeśli fundamenty spółek się pogorszą, trudno będzie uzasadnić dalsze wzrosty.