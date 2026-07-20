Z tego artykułu dowiesz się:

  • Które spółki są faworytami na nadchodzący miesiąc.
  • Jaka nowa spółka dołączyła do portfela DM BOŚ.
  • Czy analitycy zmienili rekomendacje.
  • Jakie są perspektywy dla rynków akcji.

AB, Action, Asbis, Asseco Poland, Atrem, Azoty, Cyfrowy Polsat, Grupa Pracuj, Handlowy, LPP, mBank, Neuca, Orlen, PGE, Toya, Vercom, VRG – to faworyci DM BOŚ, wymienieni w najnowszym, cyklicznym raporcie (sporządzonym 10 lipca i dystrybuowanym po raz pierwszy 10 lipca o godzinie 18.05). Zdaniem ekspertów są to spółki, które w nadchodzącym miesiącu mogą zachowywać się lepiej od rynku.

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Jakie nowe spółki są w raporcie DM BOŚ

W raporcie widać roszady względem poprzedniej edycji. Na listę długich pozycji analitycy wpisali jedną spółkę – PGE. Natomiast wycofali z listy: Modivo, Cloud Technologies, Unimot i KGHM.

Lista spółek, które powinny się zachowywać gorzej od rynku, pozostaje bez zmian. Obecnie w tym gronie są dwie firmy. To Arctic Paper i JSW.

Arctic Paper działa w trudnym otoczeniu rynkowym. Wyzwaniem dla grupy są przede wszystkim wysokie koszty surowców, które trudno jest przenieść na odbiorców z uwagi na niski popyt na papier. Z kolei JSW już od dłuższego czasu boryka się z problemami finansowymi. Czerwcowe walne zgromadzenie wyraziło zgodę na zaciągnięcie 850 mln zł pożyczki z Agencji Rozwoju Przemysłu. Zarząd próbuje też ciąć koszty i poprawić rentowność biznesu.

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Jak radzi sobie portfel DM BOŚ

Z raportu wynika, że analitycy zmienili rekomendację dla Modivo z „przeważaj” na „neutralnie”. Uzasadniają to ostatnim wzrostem kursu akcji, a także obawami dotyczącymi zachowania rynku, który może nie być w pełni zorientowany, że wyniki finansowe Modivo za II kwartał– mimo oczekiwanej znaczącej poprawy względem poprzedniego kwartału – będą prawdopodobnie nadal niższe od ubiegłorocznych.

W zeszłym miesiącu portfel DM BOŚ przyniósł wyższy o 2,6 pkt. proc. wynik w porównaniu ze stopą zwrotu z WIG – w kategoriach bezwzględnych wartość portfela wzrosła o 4,5 proc. wobec wzrostu indeksu o 1,9 proc. Z kolei od początku roku portfel przyniósł bezwzględną dodatnią stopę zwrotu w wysokości 33,7 proc. wobec 21,3-proc. wzrostu WIG, co oznacza wynik lepszy o 12,4 pkt. proc..

Hossa trwa już ponad trzy lata. Obecnie WIG oscyluje w okolicach 141-142 tys. pkt. Główne indeksy w Europie piątkową sesję zakończyły pod kreską. Podaż dominowała też na Wall Street. Notowaniom ciążą obawy związane z sektorem AI oraz oddalająca się wizja końca konfliktu na Bliskim Wschodzie. Eskalacja napięcia podbija ceny ropy, co z kolei rodzi obawę o presję inflacyjną, która może zaszkodzić globalnej gospodarce i przyczynić się do wyhamowania wzrostu gospodarczego. A jeśli sytuacja makroekonomiczna się pogorszy, znajdzie to odzwierciedlenie w pogarszających się wynikach spółek. Dopóki ich zyski rosną (szybciej niż wyceny) hossa ma solidne podstawy. Natomiast jeśli fundamenty spółek się pogorszą, trudno będzie uzasadnić dalsze wzrosty.