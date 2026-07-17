Japończycy rozważają inwestycję za granicą

„W mediach pojawiły się doniesienia dotyczące inwestycji w największą sieć sklepów spożywczych w Polsce. Informacja ta nie została jednak ogłoszona przez spółkę. Chociaż to prawda, że prowadzimy rozmowy dotyczące inwestycji w największą sieć sklepów spożywczych w Polsce, na obecny moment nie podjęto jeszcze żadnej decyzji” - podała grupa Seven & i Holdings w komunikacie.

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Jak dodano, w przypadku ustalenia jakichkolwiek kwestii wymagających ujawnienia, spółka poinformuje o tym komunikatem.

W czwartek japoński dziennik biznesowy Nikkei poinformował, że Seven & i Holdings wszedł w fazę końcowych ustaleń dotyczących inwestycji w Grupę Żabka. Jak podawano nieoficjalnie, rozważa nabycie od funduszy i innych podmiotów kilkudziesięciu procent udziałów, a wartość inwestycji może wynieść kilkaset miliardów jenów.

Giełdowy rajd Żabki

Informacja o potencjalnym wejściu japońskiego koncernu pojawiła się w czwartek w ciągu sesji i wywołała silny wzrost notowań polskiej spółki. Na zamknięciu sesji kurs Żabki wyniósł 31,1 zł, po wzroście o 10,9 proc.

Głównym akcjonariuszem Żabki jest fundusz private equity CVC, do którego należy 37,6 proc. akcji. PG Investment Company ma 10 proc. akcji.

W listopadzie ubiegłego roku Heket Topco, należący do CVC, oraz PG Investment Company sprzedali łącznie 100 mln akcji Żabki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu po cenie 21,50 zł za akcję. Sprzedający zobowiązali się wtedy, że w okresie 180 dni od daty transakcji nie zmniejszą swojego zaangażowania w Żabkę.

Grupa weszła na warszawską giełdę w październiku 2024 roku.

Na koniec marca 2026 roku Grupa Żabka miała w Polsce i w Rumunii 12 tys. 750 sklepów.