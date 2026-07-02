Deweloperzy z GPW i Catalystu rozpoczęli publikację wyników sprzedaży mieszkań w II kwartale. Biorąc pod uwagę wstępne dane Otodomu za czerwiec i uwzględniając historyczny poziom korekt, w siedmiu głównych miastach w II kwartale sprzedaż można szacować na ok. 12,4 tys. lokali, o ponad połowę więcej niż rok wcześniej, o ponad 5 proc. więcej kwartał do kwartału i niewiele mniej niż w IV kwartale 2025 r., kiedy działy sprzedaży wspięły się na wyżyny, zamykając rok.

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Deweloperzy powinni pokazać dużą dynamikę rok do roku, biorąc pod uwagę niską bazę: dopiero w maju doszło do długo oczekiwanej pierwszej obniżki stóp procentowych.

Raport będzie aktualizowany na bieżąco, wraz z napływem danych ze spółek. Przypominamy, że deweloperzy stosują dwa sposoby prezentowania sprzedaży. Większość raportuje umowy deweloperskie i przedwstępne – zawarte od razu bądź pochodzące z konwersji wcześniejszych rezerwacji (A), mniejszość bazuje na płatnych rezerwacjach oraz takich umowach deweloperskich i przedwstępnych, których nie poprzedziła rezerwacja (B).

Atal ze skokowym wzrostem sprzedaży mieszkań w II kwartale

Budujący w ośmiu miastach Atal w II kwartale sprzedał (A) 908 lokali, o 134 proc. więcej niż rok wcześniej i o 41 proc. więcej kwartał do kwartału. Dla spółki to najlepszy okres od IV kwartału 2023 r. i wyraźny powrót do formy – w ostatnim czasie sprzedaż była obniżona, szczególnie wobec agresywnie rozbudowanej oferty. W samym czerwcu deweloper podpisał 383 umowy.

W I półroczu spółka znalazła nabywców na 1547 lokali, o 111 proc. więcej niż rok wcześniej. Na koniec czerwca miała 287 umów rezerwacyjnych.

W ostatnich dniach Atal sfinalizował przejęcie aktywów Grupy Budner, wzmacniając bank ziemi w Trójmieście.