W ostatnim czasie akcje SpaceX bardziej rozczaro­wują niż dostarczają powodów do zadowolenia akcjonariuszom. W ubiegłym tygodniu walory po raz pierwszy spadły poniżej ceny z IPO, która wynosiła 135 USD.

Reklama Reklama

Z niepokojem na notowania patrzą też polscy inwestorzy. Ci, co prawda, nie mogli brać udziału w ofercie publicznej, ale akcje SpaceX już w dniu debiutu pojawiły się praktycznie u wszystkich polskich brokerów.

Przypomnijmy, że walory SpaceX zadebiutowały po 150 USD, a w szczytowym momencie 16 czerwca kosztowały 225 USD. Jak się okazuje, tego dnia przypadł także szczyt zainteresowania walorami SpaceX wśród polskich klientów XTB. Liczba transakcji papierami SpaceX wśród lokalnych klientów stanowiła około 6,6 proc. łącznej liczby transakcji tego dnia.

Czytaj więcej Biura maklerskie Polscy inwestorzy ulegli magii Elona Muska W czerwcu SpaceX podbił serca polskich inwestorów indywidualnych. Teraz zainteresowanie akcjami nieco jednak siadło.

Kurs SpaceX spadł poniżej ceny emisyjnej i nie wywołuje już takich emocji jak wcześniej.

— W dniu debiutu zainteresowanie SpaceX było ogromne. Patrząc na późniejsze zachowanie klientów można dojść do wniosku, że wielu z nich liczyło na szybkie zyski. Teraz SpaceX nadal interesuje klientów, chociaż oczywiście to zainteresowanie nie jest tak ogromne jak w czerwcu – podkreśla jeden z maklerów. SpaceX wypadł również z listy dziesięciu najchętniej wybieranych akcji wśród polskich klientów XTB. W lipcu udział liczby transakcji nie przekroczył ani razu 1 proc.

Ci, którzy zainwestowali w SpaceX i postanowili zostać ze spółką na dłużej, z niepokojem mogą patrzeć na ostatnie notowania. Nadzieją są zaś dla nich rekomendacje dotyczące spółki Elona Muska.

Znaczna większość wskazań analityków dla akcji SpaceX jest wciąż bardzo „bycza”. Średnia dwunastomiesięczna cena docelowa dla tych papierów wynosi 235,34 USD. W 21 spośród 39 rekomendacji przekracza 200 USD. Niektóre z nich były publikowane w ostatnich dniach. Na przykład, rekomendacja banku Morgan Stanley z 15 lipca zawiera cenę docelową wynoszącą 300 USD. Najbardziej bycza projekcja, mówiąca o dojściu kursu akcji w ciągu 12 miesięcy do poziomu 800 USD, została opublikowana przez firmę Raymond James 13 lipca.

Droga do wyższych cen nie musi być usłana różami. Na rynek może trafić nowa podaż walorów. Okres lock-upu będzie luzowany stopniowo. Kolejne transze akcji staną się dostępne w nadchodzących tygodniach i miesiącach, choć Musk i inni duzi inwestorzy są objęci blokadą przez pierwsze 366 dni od czerwcowego debiutu giełdowego.

— Musi minąć trochę czasu, zanim rynek przekona się, że SpaceX może zrealizować swoje przełomowe plany dotyczące umieszczania centrów przetwarzania danych AI w kosmosie — uważa Alexander Potter, analityk firmy Piper Sendler.