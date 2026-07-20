Indeks Nastrojów „Parkietu” wysyła sygnał ostrzegawczy. Najnowszy odczyt pokazuje, że inwestorzy zarówno na warszawskim parkiecie, jak i na amerykańskim rynku akcji z większym dystansem patrzą na perspektywy najbliższych tygodni. Jak to zazwyczaj bywa, pogorszenie nastrojów dotyczy jednak przede wszystkim krótkoterminowych perspektyw. Te dotyczące horyzontu sześciomiesięcznego pozostają dobre.

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Czas korekty na GPW

W przypadku polskiego rynku wskaźnik INP dla WIG w perspektywie jednego miesiąca spadł do 44,6 pkt. Oznacza to zniżkę o 8,3 pkt w porównaniu z poprzednim badaniem, kiedy wynosił 52,9 pkt. Tym samym krótkoterminowe nastawienie inwestorów znalazło się wyraźnie poniżej neutralnego poziomu 50 pkt, co sugeruje przewagę sceptyków nad optymistami.

– Za nami mocne tygodnie. Przed atakiem na kolejne szczyty przydałaby się kilkuprocentowa korekta – wskazuje jeden z ankietowanych.

Foto: GG Parkiet

Nieco lepiej prezentują się oczekiwania długoterminowe. Sześciomiesięczny wskaźnik dla WIG wyniósł 54,6 pkt wobec 57,2 pkt tydzień wcześniej. Mimo zauważalnego spadku nadal pozostaje on powyżej granicy 50 pkt, co wskazuje, że inwestorzy nie rezygnują z umiarkowanego optymizmu względem perspektyw krajowego rynku akcji w dalszej części roku.

Foto: GG Parkiet

Hossa wciąż aktualna

Podobny obraz wyłania się z danych dotyczących amerykańskiego rynku. Indeks dla S&P 500 w perspektywie jednego miesiąca obniżył się do 46,7 pkt z 56,2 pkt tydzień wcześniej. Jest to największy tygodniowy spadek spośród wszystkich analizowanych wskaźników – o 9,5 pkt.

Foto: GG Parkiet

Także sześciomiesięczne oczekiwania uległy pogorszeniu – z 62,8 pkt do 55,8 pkt. Warto jednak podkreślić, że nawet po tej korekcie długoterminowe nastawienie wobec amerykańskich akcji pozostaje wyraźnie pozytywne. Nie zmienia się to od początku publikacji naszego wskaźnika.

Inna sprawa, że najnowsze wyniki wpisują się w obserwowaną od kilku miesięcy prawidłowość. Inwestorzy zdecydowanie ostrożniej oceniają perspektywy najbliższych tygodni niż sytuację w średnim terminie. O ile krótkoterminowe odczyty dla obu rynków regularnie oscylują wokół poziomu 50 pkt, a okresowo schodzą poniżej tej granicy, o tyle wskaźniki sześciomiesięczne pozostają na poziomach świadczących o przewadze pozytywnych oczekiwań. Prawidłowość ta dotyczy zarówno polskiego, jak i amerykańskiego rynku akcji. Wniosek? Rynkowe czynniki ryzyka mogą więc powodować krótkoterminowe turbulencje, ale nie są w stanie zachwiać długoterminowym trendem wzrostowym.

Foto: GG Parkiet

Czym jest INP?

Indeks Nastrojów „Parkietu” opiera się na ankiecie przeprowadzanej wśród analityków, zarządzających i maklerów, którzy oceniają perspektywy polskiego rynku akcji (WIG) oraz rynku amerykańskiego (S&P 500), zarówno w perspektywie krótkoterminowej (miesięcznej), jak i długoterminowej (sześciomiesięcznej). Skala wynosi od 0 do 100, gdzie 0 to nastawienie skrajnie negatywne, a 100 to skrajnie pozytywne.