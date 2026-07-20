Z tego artykułu dowiesz się: Jaki mechanizm finansowy sprawił, że spadki cen akcji Samsunga i SK Hynix były tak dotkliwe dla inwestorów.

Na czym polega ryzyko związane z inwestowaniem w nowo wprowadzone, lewarowane fundusze typu ETF.

Kto i na jaką skalę angażował się w spekulacyjny handel, prowadząc do rekordowego poziomu ryzykownych inwestycji.

W jaki sposób koreańscy regulatorzy zamierzają ograniczyć trading detaliczny po gwałtownych wahaniach na rynku.

Akcje koncernu Samsung Electronics straciły od czerwcowego szczytu do poniedziałkowego zamknięcia niemal 34 proc. Papiery spółki SK Hynix (innego koreańskiego „giganta” z branży półprzewodnikowej) zniżkowały natomiast od szczytu z zeszłego miesiąca o prawie 40 proc. Ich przecena przyczyniła się do tego, że seulski indeks giełdowy KOSPI stracił od czerwcowego rekordowego poziomu 28 proc. i pod względem technicznym wszedł w rynek „niedźwiedzia”. Szczególnie mocno tę przecenę odczuli koreańscy inwestorzy detaliczni, którzy wcześniej kupowali akcje Samsunga i SK Hynix z dużym lewarem.

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„Chcę wrócić do czasów sprzed inwestowania w akcje. Oddajcie mi moje pieniądze”, „Jesteście zdeterminowani, żeby mnie zabić” – tego rodzaju komentarze często pojawiają się w ostatnich dniach na koreańskich forach tradingowych. Część inwestorów narzeka, że dała się namówić do zakupu tzw. zlewarowanych ETF-ów, czyli funduszy, których kurs mocno reaguje na zmiany notowań akcji spółek, które „śledzi”. Przykładem takiego produktu inwestycyjnego jest choćby KODEX SK Hynix Single Stock Leverage ETF, który został zaprojektowany tak, aby dostarczać dwukrotny dzienny ruch akcji SK Hynix. Według danych LSEG spadł on już o 70 proc. od czerwcowego szczytu, a jego notowania są o ponad 50 proc. niższe niż w chwili debiutu.

Odkąd 27 maja uruchomiono na giełdzie seulskiej lewarowane ETF-y opierające się na akcjach jednej spółki, koreańscy inwestorzy detaliczni kupili netto 14 bln wonów (9,4 mld USD lub 35,8 mld zł) tych instrumentów, podczas gdy inwestorzy zagraniczni kupili jedynie około 2 bln wonów – wynika z danych KB Financial Group.

– Inwestorzy ponoszący straty to w przeważającej mierze krajowi inwestorzy detaliczni. Kupującymi nie są jednak wyłącznie początkujący traderzy goniący za internetową gorączką. Wielu z nich to inwestorzy w wieku 40–50 lat, którzy coraz swobodniej czują się z dźwignią i skoncentrowanymi zakładami na technologie – twierdzi Jung In Yun, założyciel firmy Fibonacci Asset Management.

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Bank centralny Korei Południowej ostrzegał w raporcie opublikowanym w zeszłym miesiącu, że lewarowane inwestycje giełdowe inwestorów detalicznych osiągnęły rekordowy poziom, napędzany przede wszystkim pożyczkami oraz coraz większą koncentracją na pozycjach w półprzewodnikach. Choć Bank Korei stwierdził, że ten wzrost nie stanowi zagrożenia systemowego dla systemu finansowego, ostrzegł, że dźwignia może znacznie zwiększyć zmienność podczas korekt rynkowych. Regulatorzy również zwrócili na to uwagę. W czwartek Korea Południowa ogłosiła zaostrzenie zasad dla zlewarowanych ETF-ów, aby ograniczyć spekulacyjny trading detaliczny po gwałtownych wahaniach Samsung Electronics i SK Hynix. Zgodnie z nowymi przepisami inwestorzy będą musieli wpłacić minimum 30 milionów wonów (76,8 tys. zł) w gotówce, by handlować tymi produktami – w porównaniu z wcześniejszymi efektywnymi 3 milionami wonów.