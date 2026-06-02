Zysk operacyjny wyniósł 7,63 mln zł wobec 1,03 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 15,39 mln zł wobec 5,38 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 146,53 mln zł w I kw. 2026 r. wobec 149,17 mln zł rok wcześniej.

"Utrzymaliśmy stabilny poziom przychodów rok do roku, jednocześnie poprawiając rentowność działalności operacyjnej, co znalazło odzwierciedlenie w wyższym wyniku EBITDA. Koszty działalności operacyjnej obniżyły się o 7,5% r/r, do poziomu 138,9 mln zł. co było m.in. efektem kontynuacji działań ukierunkowanych na poprawę efektywności kosztowej. Różnica na poziomie zysku netto wynikała natomiast przede wszystkim z niższego niż w analogicznym okresie roku ubiegłego poziomu dodatnich różnic kursowych ujmowanych w przychodach finansowych. Saldo dodatnich i ujemnych różnic kursowych w pierwszym kwartale 2026 wyniosło 0,9 mln zł podczas gdy w roku ubiegłym w tym samym okresie 19,4 mln zł" - powiedział członek zarządu Mariusz Popek, cytowany w komunikacie.

W I kwartale 2026 r. Grupa Mercator Medical sprzedała łącznie 1 574,8 mln sztuk rękawic, co oznacza wzrost o 155,2 mln sztuk, tj. 10,9% r/r. Jednocześnie Grupa kontynuowała rozwój produktów komplementarnych. Przychody ze sprzedaży włókniny wzrosły do 11 mln zł, czyli o 2,7 mln zł (+32,5% r/r), a jej udział w strukturze sprzedaży zwiększył się do 7,5% wobec 5,6% rok wcześniej, podano.

Stany Zjednoczone pozostały największym rynkiem zbytu dla Grupy Mercator Medical z 36-proc. udziałem w łącznej sprzedaży. Grupa utrzymała tam stabilny poziom sprzedaży porównywalny z rokiem ubiegłym, który wyniósł 52,9 mln zł. W Polsce, która jest drugim najważniejszym rynkiem, Grupa odnotowała 21-proc. wzrost r/r, do wartości 40,9 mln zł. Mercator Medical utrzymała także stabilną sprzedaż w krajach Europy Środkowo Wschodniej, wskazano także.

Stabilna sytuacja finansowa Grupy Mercator Medical umożliwia konsekwentną realizację celów rozwojowych oraz prowadzenie nowych projektów inwestycyjnych. Na koniec marca 2026 r. Grupa posiadała około 204 mln zł gotówki netto i innych aktywów finansowych, co stanowi solidną bazę do dalszego rozwoju działalności.

Mercator Medical: Ameryka i Polska napędzają sprzedaż, ruszają nowe inwestycje

"W pierwszym kwartale zrealizowaliśmy kluczowe cele sprzedażowe, wzmacniając pozycję Grupy na najważniejszych rynkach oraz poprawiając efektywność operacyjną. Wpływ na otoczenie rynkowe miała również sytuacja w rejonie cieśniny Ormuz, oddziałująca na podaż i ceny ropy naftowej oraz produkty powiązane z rynkiem petrochemicznym. W przypadku Grupy sprzyjało to segmentowi dystrybucyjnemu, jednocześnie nie wywierając istotnej presji na działalność produkcyjną w Tajlandii. Stale rozwijamy portfolio produktowe, zwiększając udział produktów premium oraz rękawic BIO, które są odpowiedzią na oczekiwania odbiorców. Kontynuujemy także inwestycje ukierunkowane na ograniczanie kosztów, w tym projekt kogeneracji w Tajlandii, którego zakończenie planowane jest w drugim kwartale. Po uruchomieniu instalacja powinna zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne zakładu oraz pozytywnie wpłynąć na rentowność segmentu produkcyjnego. Konsekwentnie rozwijamy również segment nieruchomości poprzez Mercator Estates, koncentrując się na projektach premium i analizując kolejne inwestycje, na które mamy zabezpieczone środki" - powiedziała prezes Monika Żyznowska.

W ramach segmentu nieruchomości, spółka zależna Mercator Estates kontynuowała działania związane z rozwojem portfela inwestycji oraz przygotowaniem kolejnych projektów mieszkaniowych. Obecnie w realizacji lub przygotowaniu znajdują się cztery projekty deweloperskie. W I kwartale 2026 r. Mercator Estates poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty zakupu nieruchomości w Katowicach o wartości 28,5 mln zł, przy czym finalna umowa została zawarta w kwietniu br. Dodatkowo podpisano warunkową umowę przedwstępną dotyczącą nabycia nieruchomości w Krakowie za 17,3 mln zł. Spółka zakłada dalszy rozwój działalności deweloperskiej, kolejne akwizycje oraz wzmacnianie kompetencji pozwalających na samodzielne zarządzanie inwestycjami, przekazano również w materiale.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2026 r. wyniósł 0,23 mln zł wobec 17,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Mercator Medical to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 574 mln zł w 2025 r.