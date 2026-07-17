Z tego artykułu dowiesz się: Co stało za pozornym zastojem produkcji fabrycznej w USA i jej silnym kwartalnym przyspieszeniem.

Które technologie i strategie biznesowe, w tym rozwój AI, napędzają obecnie wzrost w amerykańskim przemyśle.

W których sektorach przemysłu odnotowano wzrosty, a w których widoczne są wyraźne spadki produkcji.

Dlaczego optymizm amerykańskich konsumentów może okazać się krótkotrwały mimo chwilowej poprawy nastrojów.

Produkcja przemysłowa (obejmująca produkcję, a także budownictwo, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i górnictwo) wzrosła w czerwcu o 0,1 proc., a w drugim kwartale w ujęciu rocznym o 4 proc. Produkcja w sektorze wytwórczym pozostała bez zmian w czerwcu, ale w drugim kwartale wzrosła w ujęciu rocznym o 4,7 proc. Indeksy dla górnictwa i sektora usług komunalnych wzrosły w czerwcu o 0,4 proc. Całkowita produkcja przemysłowa (IP) w czerwcu, osiągając 102,6 proc. średniej z 2017 roku, była o 1,1 proc. wyższa niż rok wcześniej. Wykorzystanie mocy produkcyjnych pozostało bez zmian na poziomie 76,1 proc., co stanowi wskaźnik o 3,3 punktu procentowego niższy od średniej długoterminowej (1972–2025).

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Główne grupy rynkowe odnotowały w czerwcu mieszane wyniki. Produkcja dóbr konsumpcyjnych wzrosła o 0,3 proc., co odzwierciedla wzrost indeksów zarówno dla dóbr konsumpcyjnych trwałego, jak i nietrwałego użytku. Produkcja sprzętu dla przedsiębiorstw spadła o 0,4 proc., przy czym spadki indeksów dla przetwarzania informacji oraz sprzętu przemysłowego i innego z nawiązką zrekompensowały wzrost indeksu dla sprzętu transportowego. Produkcja sprzętu obronnego i kosmicznego wzrosła o 0,2 proc., podczas gdy produkcja materiałów budowlanych spadła o 0,4 proc. Indeks dla zaopatrzenia przedsiębiorstw pozostał bez zmian, podczas gdy indeks dla materiałów wzrósł o 0,1 proc.

Rozwój AI i gromadzenie zapasów przyspieszyły wzrost produkcji w II kwartale

Produkcja fabryczna w USA nie zmieniła się w czerwcu, ale w drugim kwartale wzrosła w szybkim tempie, dzięki rozwojowi sztucznej inteligencji i gromadzeniu zapasów przez przedsiębiorstwa w obawie przed niedoborami i wyższymi cenami z powodu wojny na Bliskim Wschodzie.

Spadku indeksu produkcji dóbr trwałych o 0,1 proc. nie zrekompensował wzrost indeksu produkcji dóbr nietrwałych o 0,2 proc. W sektorze dóbr trwałych więcej grup branżowych odnotowało straty niż zyski – indeksy dla wyrobów z drewna, niemetalowych wyrobów mineralnych, maszyn oraz urządzeń elektrycznych, sprzętu AGD i komponentów spadły po ponad 0,5 proc. Wzrost produkcji dóbr nietrwałych był napędzany przez 2,1-proc. wzrost produkcji produktów naftowych i węglowych.

Firmy inwestują ogromne środki w sztuczną inteligencję, utrzymując na powierzchni produkcję, która odpowiada za około 9,4 proc. gospodarki. Produkcja pojazdów silnikowych i części wzrosła w ciągu miesiąca o 0,7 proc. Chociaż produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych spadła o 0,5 proc., wzrosła ona o 9,2 proc. rok do roku i w drugim kwartale o 7,2 proc. Produkcja sprzętu telekomunikacyjnego wzrosła w czerwcu o 0,7 proc., a w ostatnim kwartale o 9,6 proc. Produkcja półprzewodników i powiązanych podzespołów elektronicznych wzrosła w ubiegłym miesiącu o 0,5 proc., a w drugim kwartale wzrosła o 10,2 proc.

Produkcja górnicza wzrosła o 0,4 proc. po wzrostach w kwietniu i maju. Indeks dla sektora użyteczności publicznej wzrósł w czerwcu o 0,4 proc., a wzrost indeksu dla sektora elektroenergetycznego z nawiązką zrekompensował spadek indeksu dla sektora gazu ziemnego. W drugim kwartale produkcja górnicza wzrosła w ujęciu rocznym o 7,5 proc., podczas gdy produkcja dla sektora użyteczności publicznej spadła w ujęciu rocznym o 2,8 proc.

Wykorzystanie mocy produkcyjnych w przemyśle spadło w czerwcu o 0,1 punktu procentowego do 75,7 proc., co stanowi 2,5 punktu procentowego poniżej średniej długoterminowej (1972–2025). Wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych w górnictwie wzrósł o 0,4 punktu procentowego do 87,4 proc., a wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej wzrósł o 0,2 punktu procentowego do 69,5 proc. Wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych w górnictwie był o 2,2 punktu procentowego wyższy od średniej długoterminowej, podczas gdy wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej pozostał znacznie poniżej średniej długoterminowej.

Nastroje amerykańskich konsumentów poprawiają się w lipcu

Nastroje konsumentów w USA wzrosły w lipcu do najwyższego poziomu od pięciu miesięcy, ale poprawa ta jest prawdopodobnie tymczasowa, ponieważ wznowienie konfliktu na Bliskim Wschodzie podnosi ceny benzyny.

Badania Konsumentów Uniwersytetu Michigan (Surveys of Consumers) pokazały, że wskaźnik nastrojów konsumentów wzrósł w tym miesiącu do 54,4, co stanowi najwyższy wynik od lutego, z ostatecznego odczytu 49,5 w czerwcu. Ekonomiści ankietowani przez Reutersa prognozowali wzrost wskaźnika do 51,0. Jednak badanie przeprowadzono w dniach od 23 czerwca do 13 lipca, a ponad 70 proc. wywiadów przed zerwaniem zawieszenia broni między USA a Iranem w zeszłym tygodniu, co podniosło ceny ropy do najwyższego poziomu od miesiąca. W odpowiedzi wzrosły ceny benzyny.

„Wzrost nastrojów w tym miesiącu był powszechny wśród całej populacji, widoczny we wszystkich grupach wiekowych, dochodowych, zamożnych i politycznych” – powiedziała Joanne Hsu, dyrektor ds. badań opinii konsumentów. „Jednakże, biorąc pod uwagę frustrująco wysokie ceny, konsumenci nie są zbyt optymistycznie nastawieni do sytuacji gospodarczej; nastroje spadły o 12 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Zatem utrzymanie pozytywnej dynamiki nastrojów może okazać się trudne, jeśli niedawne spadki cen benzyny będą nadal odwracać ten trend”.

Wskaźnik oczekiwań konsumentów co do inflacji w ciągu najbliższego roku, mierzony w badaniu, spadł w tym miesiącu do wciąż wysokiego poziomu 4,2 proc. z 4,6 proc. w czerwcu. Oczekiwania konsumentów co do inflacji w ciągu najbliższych pięciu lat utrzymały się na poziomie 3,3 proc. Dane rządowe opublikowane w tym tygodniu pokazały umiarkowanie inflacji konsumenckiej w czerwcu.

Wskaźnik nastrojów konsumenckich Uniwersytetu Michigan, CSI, to wskaźnik ufności konsumenckiej sporządzany co miesiąc od 1991 przez Uniwersytet Michigan oraz Thomson Reuters. Około 15 dnia miesiąca publikowany jest wstępny odczyt, a pełne dane podawane są pod koniec miesiąca.