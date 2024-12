Giełdowy dystrybutor materiałów elektrotechnicznych i urządzeń OZE boleśnie odczuł załamanie popytu na pompy ciepła. Według wstępnych szacunków w I połowie roku obrotowego 2024/25 (trwającej od kwietnia do września) Grodno zanotowało 18,5 mln zł straty netto w porównaniu do 4,8 mln zł zysku w analogicznym półroczu poprzedniego roku. Strata operacyjna wyniosła 17,3 mln zł wobec 10,4 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wyniosły 609,9 mln zł i były o 2 proc. wyższe niż rok wcześniej. Negatywny wpływ na wyniki miało zdarzenie jednorazowe (one-off) w postaci odpisu aktualizującego wartość zapasów pomp ciepła na dzień 30 września 2024 r. w wysokości 16,2 mln zł, który pomniejszył księgową wartość zapasów pomp ciepła o 9 proc.

- Jest to zdarzenie o charakterze jednorazowym, wynikające z załamania europejskiego i w szczególności polskiego rynku pomp ciepła, a zawieszenie przez NFOŚiGW programu Czyste Powietrze w Polsce w ostatnich dniach utwierdziło nas w przekonaniu, że w najbliższym czasie trudno będzie oczekiwać poprawy. Pompy ciepła to jednak relatywnie mała część naszego zdywersyfikowanego biznesu, a jednocześnie estymowane wyniki oczyszczone o kwestie związane z pompami ciepła, wskazują na zysk operacyjny i dodatni wynik EBITDA - wskazuje Andrzej Jurczak, prezes Grodna.

Grodno: Sytuacja finansowa jest pod kontrolą

Szef Grodna zapewnia, że sytuacja finansowa firmy jest stabilna i bezpieczna. - Co więcej, gotówkowo sprzedaż pomp ciepła objętych odpisem pozytywnie wpływa na nasz cash flow, gdyż już w przeszłości za nie zapłaciliśmy. Zobowiązania regulujemy na bieżąco i terminowo, nie widzimy również zagrożeń dla rozwoju zgodnie z naszą strategią. Oczywiście, rynki, na których działamy, są obecnie bardzo wymagające, a nasze bieżące wyniki są dalekie od naszych ambicji, dlatego właśnie skupiamy się na optymalizacji procesów i dostosowaniu do warunków zewnętrznych oraz na budowaniu zdrowych fundamentów do maksymalizowania efektów kolejnego cyklu koniunkturalnego w budownictwie, przemyśle czy szeroko pojętym obszarze OZE – wyjaśnia prezes.