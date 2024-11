Tauron więcej zarabia niż przed rokiem. Są szacunkowe wyniki za trzeci kwartał

Grupa Tauron szacuje, że miała w III kwartale 2024 r., 1,47 mld zł EBITDA. To więcej w zestawieniu rok do roku, kiedy to EBITDA wyniosła blisko 1,2 mld zł. Grupa szacuje zysk netto na 636 mln zł. Rok wcześniej było to 387 mln zł.

Wyniki III kwartału

Tauron podał, że przychody ze sprzedaży i rekompensaty (za mrożenie cen energii) w trzecim kwartale 2024 r., szacowane są na 8,12 mld zł. Wynik EBITDA segmentu Dystrybucja Tauron szacuje na 1 mld zł, segmentu Odnawialne Źródła Energii (OZE) na 125 mln zł. EBITDA segmentu Wytwarzanie szacowana jest na 153 mln zł, zysk EBITDA segmentu Ciepło na 57 mln zł, a EBITDA segmentu Sprzedaż na 63 mln zł.

Wyniki po trzech kwartałach

Po trzech kwartałach 2024 r. przychody ze sprzedaży i rekompensaty wyniosły 25,5 mld zł. rok wcześniej było to 38,6 mld zł. EBITDA szacowana jest na 4,6 mld zł, a EBIT na 1,3 mld zł. Rok wcześniej było to odpowiednio 5,5 mld zł oraz 3,8 mld zł. Grupa szacuje, że strata netto po trzech kwartałach wyniosła 207 mln zł, zaś rok wcześniej za trzy pierwsze kwartały wyniosły 2,26 mld zł.

Nakłady inwestycyjne grupy Tauron po 9 miesiącach wyniosły 3,6 mld zł. Na koniec września 2024 roku dług netto wynosił ponad 12,5 mld zł, a wskaźnik dług netto/EBITDA 2,4x.