Mabion pochwalił się wynikami. Kurs akcji rośnie

"Działalność CDMO Mabion w pierwszym półroczu 2024 kolejny raz przełożyła się na solidne wyniki finansowe. Dodatnie przepływy operacyjne wyniosły 49,9 mln zł, a koszty operacyjne w ujęciu r/r zmniejszyły się pomimo wymagającego otoczenia inflacyjnego i wzrostu kosztów pracowniczych oraz podejmowanych szerokich działań w zakresie rozwoju biznesu. Potwierdza to dyscyplinę kosztową spółki i stwarza przestrzeń, dzięki której możemy między innymi kontynuować wdrażanie strategii i skupiać się na osiągnięciu dywersyfikacji źródeł naszych przychodów. Skutecznie wykorzystaliśmy czas realizacji naszego największego dotychczasowego kontraktu do poprawy bilansu spółki. Dzięki środkom pieniężnym z realizacji kontraktu mogliśmy jednocześnie zmodernizować nasz zakład przy całkowitej spłacie pozyskanego kredytu z EBOR oraz pozwoliło to dodatkowo wygenerować ponad 50 mln zł gotówki" - skomentował członek zarządu ds. finansowych Grzegorz Grabowicz, cytowany w materiale.

Spółka przypomniała, że 16 sierpnia podpisała ze spółką biotechnologiczną z siedzibą w Wielkiej Brytanii trzy zlecenia na wykonanie prac określonych w ramach SOW (ang. Statement of Work), które obejmują usługi transferu procesu, wytwarzania i zwolnienia produktu do celów klinicznych, transfer, walidację i rozwój metod analitycznych wraz z badaniem stabilności oraz rozlew produktu gotowego, jego pakowanie, etykietowanie i przechowywanie. Z tytułu realizacji zleceń Mabion otrzyma ok. 5,5 mln zł (po przeliczeniu wg kursu USD z dnia podpisania zleceń), a także dodatkowe płatności za zakup niezbędnych surowców i materiałów. Realizacja zleceń rozpoczęła się we wrześniu. Płatności będą regulowane systematycznie w okresie 10 miesięcy. Pozyskane zlecenia posiadają potencjał ich rozszerzenia o inne usługi w przyszłości, podano także.

Ponadto współpraca z Novavax, na bazie obowiązującej do końca 2026 roku umowy, jest kontynuowana, a Mabion pozyskał w czerwcu br. od amerykańskiego partnera kolejne (w sumie 11), wysokomarżowe zlecenie na przeprowadzanie badań analitycznych dla nowego produktu. Zakres zlecenia jest związany z opracowaniem przez Mabion nowej metody analitycznej opartej o technologię mapowania peptydowego i jej walidację, przeznaczonej do badania nowego produktu Novavax - szczepionki mieszanej przeciw grypie i COVID.

W I poł. 2024 r. spółka miała 27,83 mln zł jednostkowego zysku netto wobec 31,71 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach razem w wysokości 63,75 mln zł w porównaniu z 75,58 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 28,4 mln zł wobec 39 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Wyniki wygenerowane przez Mabion w drugim kwartale i pierwszym półroczu 2024 pokazują naszą wysoką efektywność w zarządzaniu biznesem, a pozyskanie znaczącego klienta z Wielkiej Brytanii potwierdza nie tylko jakość oferowanych przez Mabion usług, ale również naszą rosnącą pozycję na rynku profesjonalnych podmiotów CDMO realizujących zlecenia dla międzynarodowych odbiorców. Zapowiedziane i stopniowo wdrażane w ramach Strategii 2023-2027 działania przynoszą rezultaty, a zaawansowana gotowość do realizacji zleceń CDMO pozwala nam optymistycznie patrzeć w przyszłość. W naszym pipeline aktywnych ofert znajduje się 20 otwartych procesów sprzedażowych o łącznej wartości 320 mln USD, a z każdym tygodniem przygotowujemy i składamy kolejne oferty. Efektywne zarządzanie kosztami spółki i wysoka wartość zgromadzonych środków pieniężnych wynoszących ponad 50 mln zł, zapewniają nam czas na konwersję tych ofert w wysokomarżowe zlecenia CDMO" - skomentował prezes Krzysztof Kaczmarczyk.

Mabion jest polską firmą biofarmaceutyczną założoną w 2007 roku, która przechodzi transformację w kierunku firmy CDMO o profilu biologicznym, świadczącej usługi w segmencie małych i średniej wielkości projektów na różnych etapach rozwoju. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.