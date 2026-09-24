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Indeks Composite Purchasing Managers’ Index firmy S&P Global znacznie przekroczył próg 50 punktów oddzielający ekspansję od recesji. Analitycy ankietowani przez Bloomberga i Reutersa nie przewidywali żadnych zmian.

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Najsilniejszy wzrost aktywności biznesowej w Niemczech od prawie roku

Indeks kompozytowy śledzi sektor usług i produkcji, które razem odpowiadają za ponad dwie trzecie największej gospodarki strefy euro. Odczyt powyżej 50 punktów sygnalizuje wzrost.

– Wstępne dane wskazują na najsilniejszy wzrost aktywności biznesowej od prawie roku, a sektor usług w końcu dołączył do sektora produkcji w strefie wzrostu – powiedział Phil Smith, dyrektor ds. ekonomicznych w S&P Global Market Intelligence.

Indeks PMI dla sektora usług wzrósł do 52,9 z 49,7, osiągając siedmiomiesięczne maksimum i kończąc pięciomiesięczną serię spadków.

Indeks PMI dla sektora produkcyjnego spadł do 53,8 z 54,3 w poprzednim miesiącu, ale nadal utrzymuje się na poziomie wzrostu.

– Niemieckie firmy zgłosiły we wrześniu kolejne oznaki odporności, przy czym wzrost produkcji przyspieszył, oczekiwania dotyczące perspektyw gospodarczych utrzymały się na stabilnym poziomie, a zatrudnienie wzrosło drugi miesiąc z rzędu, pomimo ponownej presji inflacyjnej – powiedział Smith.

Koszty nakładów wzrosły najszybciej od czterech miesięcy i znacznie powyżej długoterminowej średniej z serii, a ankietowane firmy powszechnie odnotowały wpływ wzrostu cen paliw i ogólnie kosztów energii.

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Ponowny wzrost aktywności w niemieckim sektorze usług

Jak komentuje S&P Global, wzrost indeksu odzwierciedlał ponowny wzrost aktywności biznesowej w sektorze usług (indeks na poziomie 52,9), który był najsilniejszy od lutego i zakończył pięciomiesięczną serię recesji. Producenci tymczasem odnotowali dalszy solidny wzrost poziomu produkcji (indeks na poziomie 55,9), aczkolwiek tempo ekspansji nieznacznie spadło z sierpniowego 55-miesięcznego maksimum.

Ożywienie aktywności gospodarczej było wspierane przez rosnący popyt na towary i usługi. Napływ nowych zleceń wzrósł trzeci miesiąc z rzędu we wrześniu i w największym stopniu od lutego 2022 r. Przyspieszona ekspansja w sektorze usług – najszybsza od prawie roku – zbiegła się z kolejnym silnym wzrostem nowych zamówień w fabrykach, przy czym firmy z obu sektorów zauważyły wpływ większych nakładów inwestycyjnych. Kolejny ogólnoświatowy wzrost nowych zamówień eksportowych przyczynił się do ogólnego wzrostu nowych zamówień.

We wrześniu nastąpił drugi z rzędu miesięczny wzrost liczby niezrealizowanych zamówień (tj. zamówień lub projektów oczekujących na realizację) zarówno w sektorze produkcyjnym, jak i usługowym. Co więcej, ogólne tempo akumulacji było najszybsze od maja 2022 r. Ten dowód rosnącej presji na moce przerobowe przedsiębiorstw znalazł odzwierciedlenie w drugim z rzędu miesięcznym wzroście liczby pracowników w sektorze prywatnym we wrześniu. Choć tempo tworzenia miejsc pracy nadal było niewielkie, wzrosło do najszybszego od ponad trzech lat, głównie dzięki kolejnej rundzie rekrutacji w sektorze usług. Tymczasem liczba pracowników w sektorze produkcyjnym zbliżyła się do stabilizacji, odnotowując najwolniejszy spadek od września 2023 r.

– Rosnący napływ nowych miejsc pracy zaczął jednak wywierać presję na moce przerobowe przedsiębiorstw, co zostało podkreślone przez akumulację zaległych zamówień, co z kolei przyczyniło się do poprawy sytuacji na rynku pracy. Jak dotąd, nowe miejsca pracy powstawały jedynie w sektorze usług, ale zatrudnienie w fabrykach nadal wykazywało oznaki stabilizacji, ponieważ producenci towarów zgłaszali rosnący poziom produkcji i większy optymizm co do przyszłej produkcji – podkreślił Smith.