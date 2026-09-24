Zgodę na przeprowadzenie przymusowego wykupu wyraziły zarząd i rada nadzorcza Orlenu. „Cena za jedną akcję Energi w ramach przymusowego wykupu wyniesie 27,60 zł i jest zgodna z wartością godziwą wyznaczoną przez firmę audytorską” – napisano w komunikacie Orlenu.

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Czytaj więcej Energetyka Orlen zwiększa władztwo w Enerdze. Spółka zniknie z giełdy? Orlen po latach starań wreszcie przejął ponad 95 proc. akcji Energi i ma otwartą drogę do wycofania spółki z giełdy, co jednak takim oczywistym nie...

Orlen ma obecnie 95,23 proc. akcji Energi, co daje 96,06 proc. głosów na WZ. Przymusowy wykup zostanie przeprowadzony wobec akcji posiadanych przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy.

Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej na modułowych reaktorach SMR.

Grupa Energa zajmuje się wytwarzaniem, sprzedażą i dystrybucją energii elektrycznej. Jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce. Jej sieć dystrybucyjna liczy 200 tys. km i obejmuje około jednej czwartej powierzchni kraju. Firma zasila około 3,4 mln klientów.