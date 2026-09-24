KĘTY – szacunkowe wyniki za III kwartał
RAINBOW TOURS – wyniki za I półrocze
BLOOBER TEAM – wyniki za I półrocze
WIELTON – wyniki za I półrocze
INTROL – wypłata 0,14 zł dywidendy na akcję
SANOK – wypłata 1,20 zł dywidendy na akcję
TRITON – NWZA w sprawie zmiany statutu spółki
ULTIMATE GAMES – NWZA w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego oraz ustalenia kapitału docelowego
ASSECO BS – ostatni dzień przyjmowania ofert sprzedaży akcji po cenie w przedziale 80-85 zł na zaproszenie spółki
QUANTUM SOFTWARE – ostatni dzień przyjmowania ofert sprzedaży akcji po 38 zł na zaproszenie Quantum Assets
7LEVELS – NWZA w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej
USA – sprzedaż nowych domów w sierpniu, tygodniowe wnioski o zasiłki dla bezrobotnych
Japonia – PMI dla przemysłu we wrześniu
Niemcy – indeks Ifo
Wielka Brytania – sprzedaż detaliczna według CBI we wrześniu
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