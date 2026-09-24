Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 24.09.2026

Wstępne wyniki Grupy Kęty za III kwartał, półroczne wyniki Rainbow Tours, Bloober Team i Wieltonu, dywidenda Introlu i Sanoka oraz niemiecki indeks IFO. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie

