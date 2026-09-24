Kraj

KĘTY – szacunkowe wyniki za III kwartał

RAINBOW TOURS – wyniki za I półrocze

BLOOBER TEAM – wyniki za I półrocze

WIELTON – wyniki za I półrocze

INTROL – wypłata 0,14 zł dywidendy na akcję

SANOK – wypłata 1,20 zł dywidendy na akcję

TRITON – NWZA w sprawie zmiany statutu spółki

ULTIMATE GAMES – NWZA w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego oraz ustalenia kapitału docelowego

ASSECO BS – ostatni dzień przyjmowania ofert sprzedaży akcji po cenie w przedziale 80-85 zł na zaproszenie spółki

QUANTUM SOFTWARE – ostatni dzień przyjmowania ofert sprzedaży akcji po 38 zł na zaproszenie Quantum Assets

7LEVELS – NWZA w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej

Świat

USA – sprzedaż nowych domów w sierpniu, tygodniowe wnioski o zasiłki dla bezrobotnych

Japonia – PMI dla przemysłu we wrześniu

Niemcy – indeks Ifo

Wielka Brytania – sprzedaż detaliczna według CBI we wrześniu