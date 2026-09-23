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Chief Economists Outlook – Perspektywy Głównych Ekonomistów z września 2026 roku, przygotowane przez World Economic Forum, otwierają się w bardziej stabilnym tonie niż wydanie majowe. Opierając się na konsultacjach i odpowiedziach z ankiet przeprowadzonych wśród społeczności głównych ekonomistów Forum, raport analizuje potencjalne źródła zakłóceń i odporności. Respondenci wskazują na konflikty geopolityczne i korekty cen aktywów jako główne obawy, a perspektywy inwestycji związanych ze sztuczną inteligencją są niepewne. Wsparcie fiskalne jest uważane za kluczowe źródło odporności od 2020 roku, ale oczekuje się, że będzie odgrywać mniejszą rolę, ponieważ rządy mają mniejsze możliwości reagowania.

Chociaż 45 proc. badanych głównych ekonomistów nadal spodziewa się pogorszenia warunków w ciągu najbliższych 12 miesięcy, w porównaniu z 89 proc. w maju, większość (56 proc.) przewiduje obecnie niezmienione lub silniejsze perspektywy. Oczekiwania inflacyjne również uległy osłabieniu: 50 proc. spodziewa się wzrostu globalnej inflacji, w porównaniu z 94 proc. w maju.

Oczekuje się nasilenia presji na koszty utrzymania. Większość głównych ekonomistów przewiduje wzrost wydatków gospodarstw domowych, na czele z żywnością (88 proc.), energią elektryczną (83 proc.) i transportem (77 proc.). Oczekiwania dotyczące realnych dochodów są bardzo zróżnicowane, przy czym najsłabsze wyniki odnotowano na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, w Europie oraz Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, podczas gdy Azja Południowo-Wschodnia i Indie wyróżniają się pozytywnie. Oczekuje się, że rządy będą sprzyjać szerokim, widocznym reakcjom: obniżki podatków na towary pierwszej potrzeby (60 proc.), dotacje konsumpcyjne (54 proc.) i limity cenowe (50 proc.) są postrzegane jako najbardziej prawdopodobne.

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Sztuczna inteligencja pozostaje głównym źródłem optymizmu

W ciągu najbliższych 12 miesięcy 97 proc. respondentów spodziewa się wzrostu adopcji AI, a 69 proc. oczekuje, że technologia ta umożliwi znaczący wzrost produktywności. Przewiduje się, że wyścig technologiczny między Chinami a Stanami Zjednoczonymi zacieśni się, a 69 proc. spodziewa się, że chińskie modele dużych języków (LLM) w pełni dogonią swoich amerykańskich odpowiedników. Korzyści z adopcji AI mają się ujawnić we wszystkich branżach w ciągu najbliższych trzech lat, chociaż sektory cyfrowe nadal przodują. Podczas gdy 78 proc. oczekuje, że inwestycje w centra danych przyczynią się znacznie do globalnego wzrostu, 61 proc. nie spodziewa się porównywalnego tworzenia miejsc pracy, a 79 proc. głównych ekonomistów objętych badaniem przewiduje, że ekspansja centrów danych spotka się ze znacznym oporem ze strony lokalnych społeczności. Respondenci oczekują również wzrostu globalnych inwestycji w energetykę jądrową, odnawialne źródła energii i paliwa kopalne.

Perspektywy wzrostu regionalnego pozostają nierównomierne

Indie i Azja Południowo-Wschodnia otrzymują najwyższe oceny, przy czym 74 proc. i 73 proc. spodziewa się odpowiednio silnego lub bardzo silnego wzrostu. W Azji Środkowej, która zajmuje trzecie miejsce, udział ten spada do 44 proc. W USA dwie trzecie respondentów spodziewa się umiarkowanego wzrostu w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Perspektywy Chin osłabiły się, ponieważ odporny eksport i produkcja zaawansowanych technologii kontrastują z ograniczoną konsumpcją i inwestycjami. Europa poprawiła się nieznacznie, ale pozostaje najsłabszym regionem, przy czym 61 proc. respondentów spodziewa się słabego lub bardzo słabego wzrostu. Oczekiwania poprawiły się w przypadku Japonii, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, a wzmocniły się w przypadku Afryki Subsaharyjskiej oraz Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Ścieżki polityki pieniężnej są rozbieżne: w Japonii, strefie euro i USA oczekuje się bardziej restrykcyjnych nastawień; w Chinach – luźniejszej polityki; a w Indiach – zasadniczo niezmienionych nastawień.