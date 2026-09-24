Sonel nie zachwycił wynikami. Kuleją marże

Giełdowy producent aparatury kontrolno-pomiarowej nadal musi mierzyć się z niestabilnym otoczeniem. Nie może jednak narzekać na popyt na mierniki w Polsce i rynkach zagranicznych. Dlatego dobrze radzi sobie segment mierników, który w I półroczu odnotował wzrost sprzedaży urządzeń zarówno w Polsce, jak i za granicą, przede wszystkim w krajach UE. Równocześnie wyzwaniem były niższe zamówienia w dziale usług montażowych, słabsze euro oraz wyższe koszty, związane m.in. z rozbudową aktywności handlowej na rynkach zagranicznych. – Rosnąca sprzedaż mierników w krajach Unii Europejskiej pokazuje, że inwestycje w obecność na rynkach zagranicznych, w tym w MBS-Sonel na rynku niemieckim, zaczynają przynosić efekty. Transformacja energetyczna, rozwój OZE i elektromobilności zwiększają zapotrzebowanie na profesjonalną diagnostykę instalacji elektrycznych. To obszary, w których chcemy budować przewagę konkurencyjną, łącząc sprzęt z oprogramowaniem i danymi w ramach platformy MeasureEffect – wyjaśnia Tomasz Wiśniewski, prezes Sonelu. Grupa mocno stawia na ekspansję zagraniczną, rozbudowę oferty dla sektora odnawialnych źródeł energii i elektromobilności oraz cyfryzację produktów i usług. – Drugie półrocze to dla nas czas wdrożeń. Wprowadzamy do sprzedaży trzy nowe rodziny produktów. Równolegle wzmacniamy zespoły handlowe na rynkach zagranicznych i ograniczamy koszty nieprodukcyjne. W usługach montażowych dywersyfikujemy bazę klientów, co w II kwartale pozwoliło zatrzymać spadki w tym dziale – wylicza prezes.