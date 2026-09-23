Chiny i USA przedłużą handlowy rozejm?

Prezydent Chin Xi Jinping rozpoczął trzydniową wizytę w USA. W nietypowym geście protokolarnym prezydent USA Donald Trump osobiście powitał Xi i Pierwszą Damę Peng Liyuan na lotnisku po ich przylocie. W czwartek odbędzie się główny punkt programu: formalna ceremonia przybycia do Białego Domu, po której odbędą się rozmowy Trump-Xi, a wieczorem oficjalna kolacja. Wizyta zakończy się w piątek herbatą w Białym Domu i wspólną wizytą w Archiwach Narodowych. – Za całą ceremonią jednak zegar tyka. 10 listopada wygasają kluczowe elementy rocznego rozejmu handlowego między USA a Chinami. Bez jego przedłużenia wyższe cła, zaostrzone ograniczenia technologiczne i wznowione ograniczenia eksportu chińskich surowców mineralnych mogą ponownie stać się narzędziami eskalacji – podkreśla Andreas Rees, główny ekonomista monachijskiego UniCredit.

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Na stole obrad minerały i sztuczna inteligencja

Zdaniem Reesa, minerały krytyczne prawdopodobnie zajmą ważne miejsce przy stole negocjacyjnym, obok ceł i sztucznej inteligencji. Między styczniem a lipcem 2026 roku Chiny wyeksportowały do USA zaledwie około 3500 ton metrycznych magnesów trwałych z pierwiastków ziem rzadkich – o 16 proc. mniej niż w tym samym okresie w 2024 roku. Eksport do UE poruszał się w przeciwnym kierunku: wyniósł około 15 000 ton, co stanowiło 17 proc. więcej niż w 2024 roku i ponad czterokrotność wartości dostaw do USA.

– Magnesy trwałe z pierwiastków ziem rzadkich są kluczowym surowcem dla silników pojazdów elektrycznych, robotów przemysłowych, elektroniki użytkowej i szeregu systemów obronnych. Stany Zjednoczone wznowiły krajowe wydobycie pierwiastków ziem rzadkich na dużą skalę, a ostatnio również produkcję magnesów trwałych, ale nadal pozostają silnie uzależnione od chińskich łańcuchów dostaw – tłumaczy ekonomista UniCredit. Pekin udowodnił tę przewagę w 2025 roku, wprowadzając w kwietniu, a w październiku znacznie rozszerzając, kontrolę eksportu pierwiastków ziem rzadkich i produktów pokrewnych. Chiny zawiesiły wprowadzone w październiku środki w ramach rocznego zawieszenia broni handlowej, jednak dostawy magnesów do USA nadal utrzymują się poniżej poziomu z 2024 r.

Cła nadal mają znaczenie, ale rywalizacja między USA a Chinami wykracza obecnie poza cła, obejmując ograniczenia dotyczące minerałów krytycznych i sztucznej inteligencji (AI). Oba supermocarstwa kontrolują różne wąskie gardła. Pekin dominuje w kilku łańcuchach dostaw minerałów krytycznych, których potrzebują amerykańscy producenci. Tymczasem Waszyngton ma znaczną przewagę nad dostępem Chin do kluczowych elementów pionierskiego stosu technologii półprzewodników i sztucznej inteligencji (AI). To ostatnie stanowi dobry przykład. Podczas rozmów przygotowawczych przed szczytem Trump–Xi, obie strony zgodziły się na nawiązanie formalnego dialogu na temat ryzyka związanego ze sztuczną inteligencją i łączności w sytuacjach awaryjnych. Dialog ten nie rozwiązuje jednak leżącej u jego podstaw konkurencji technologicznej, ponieważ amerykańskie ograniczenia dotyczące zaawansowanych chipów nie były częścią rozmów przygotowawczych.

Chiny i USA przedłużą handlowy rozejm?

Zdaniem Andreasa Reesa ta strategiczna rywalizacja wskazuje na pragmatyczne zawieranie umów i przedłużenie rozejmu handlowego, a nie na wielką umowę. W okresie poprzedzającym szczyt Waszyngton i Pekin omawiały obniżenie lub zerowe cła na towary niestrategiczne o wartości około 30 mld USD z każdej ze stron – co jest znaczące, ale wciąż dalekie od kompleksowego porozumienia handlowego, które obejmowałoby ponad 400 mld USD rocznego dwustronnego handlu towarami. Chiny zakupiły również amerykańską soję przed szczytem, uzupełniając wcześniejsze zobowiązania rolne. Oczekiwania na duży pakiet umów korporacyjnych jednak osłabły. Podobno wcześniejsze plany Xi, aby przyprowadzić liczną delegację chińskich prezesów, utknęły w martwym punkcie z powodu rozbieżności zdań dotyczących chińskich inwestycji w USA. Kontrast może być uderzający: na obiedzie państwowym spodziewanych jest wielu najważniejszych amerykańskich dyrektorów ds. technologii i finansów, podczas gdy Xi może przybyć bez porównywalnej chińskiej delegacji biznesowej. To ograniczyłoby pole do sensacyjnych ogłoszeń inwestycyjnych i umów korporacyjnych – a dokładniej tego rodzaju namacalnych sukcesów gospodarczych, które byłyby szczególnie przydatne dla Trumpa na kilka tygodni przed wyborami uzupełniającymi 3 listopada.