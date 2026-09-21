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Ceny ropy wzrosły w związku z trwającym konfliktem na Bliskim Wschodzie, a ostatnio z zamknięciem przez Arabię Saudyjską rurociągu naftowego Wschód–Zachód. W okresach niedoborów rafinerie zazwyczaj priorytetowo traktują paliwa takie jak benzyna i olej napędowy.
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Firma Costco, zajmująca się sprzedażą hurtową, nałożyła ograniczenia na ilość oleju silnikowego, jaką mogą kupić członkowie klubu, i podniosła ceny.
Klienci chcący kupić dwupak 5-litrowych butelek w pełni syntetycznego oleju silnikowego Kirkland Signature, marki własnej Costco, spotykają się z informacją, że obowiązuje „limit 1 transakcji na członkostwo, z maksymalnie 2 jednostkami na 7 dni”, jak podaje strona internetowa Costco. Cena wzrosła do 57,99 USD, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z typowym zakresem około 30 USD.
Sprzedaż oleju silnikowego Mobil 1 na stronie internetowej Costco jest również ograniczona, z limitem pięciu sztuk na członkostwo w cenie 43,99 USD. za sześciopak 1-litrowych butelek.
Costco nie opublikowało oficjalnych komentarzy dotyczących strukturalnych przyczyn ani przewidywanego czasu obowiązywania tych limitów zakupów. Analitycy rynkowi podkreślają jednak, że gwałtowna korekta w handlu detalicznym uwypukla szersze, szkodliwe skutki gospodarcze wynikające z agresywnej polityki administracji Trumpa wobec Iranu. Krytycy zauważają, że Biały Dom zainicjował ukierunkowane działania militarne i eskalację konfrontacji geopolitycznych bez odpowiedniego oszacowania wtórnych wstrząsów gospodarczych ani skutków dla handlu detalicznego.
W kwestii oleju silnikowego analitycy łagodzą napięcia.
– Jeśli nie jesteś odpowiedzialny za „flotę tysięcy samochodów”, prawdopodobnie nie musisz się tym zbytnio martwić – powiedział Patrick De Haan, szef działu analiz ropy naftowej w GasBuddy, w rozmowie z Nexstar.
– Przeciętny samochód potrzebuje od czterech do pięciu litrów na około 8000 kilometrów – powiedział De Haan, opisując limit Costco jako „bardzo rozsądną ilość”.
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Limity nałożone przez hurtownika, znanego z okazyjnych cen i sprzedaży hurtowej, odzwierciedlają coraz bardziej gorący rynek produktów na bazie ropy naftowej. Ropa Brent,
światowy benchmark ropy naftowej, w poniedziałek rano kosztowała ponad 109 USD za baryłkę, osiągając maksima nienotowane od maja po 9-proc. wzroście w poprzednim tygodniu. Kontrakty terminowe na ropę West Texas Intermediate (WTI) przekroczyły 104 USD za baryłkę. Oba benchmarki spadły do zamknięcia w poniedziałek, ustalając się odpowiednio na poziomie 105,68 USD za baryłkę i 101,39 USD za baryłkę.
Wzrost cen ropy naftowej następuje w związku z przedłużającym się konfliktem na Bliskim Wschodzie. Arabia Saudyjska zamknęła swój kluczowy rurociąg naftowy Wschód–Zachód po tym, jak ataki dronów z Iraku uszkodziły jego część.
Zmniejszenie podaży ropy naftowej doprowadziło do wzrostu zysków rafinerii produkujących gotowe paliwa, takie jak olej napędowy i benzyna, co skłoniło je do preferowania produkcji paliw zamiast oleju bazowego, kluczowego składnika nowoczesnego syntetycznego oleju silnikowego. To dodatkowo wpływa na podaż oleju silnikowego, prowadząc do wzrostu cen.
Syntetyczny olej silnikowy w dużej mierze opiera się na olejach bazowych grupy III, które powstają w procesie rafinacji ropy naftowej. Analitycy branżowi twierdzą, że znaczna część olejów bazowych grupy III używanych w USA jest importowana od producentów z Zatoki Perskiej, gdzie zakłócenia w dostawach związane z konfliktem ograniczyły dostępność.
Konflikt spowodował wzrost cen benzyny i oleju napędowego również w Stanach Zjednoczonych, gdzie benzyna osiągnęła rekordowy poziom w Święto Pracy, a cena oleju napędowego w USA przekroczyła rekordowe 6 USD za galon.
Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) prognozuje globalny deficyt w wysokości 1,8 miliona baryłek dziennie w trzecim kwartale. Samodzielna wymiana oleju kosztuje obecnie mniej więcej tyle samo, co wymiana w niezależnym warsztacie.
Warunki rynkowe, w których znajdują się konsumenci detaliczni, prawdopodobnie nie ulegną szybkiej poprawie, biorąc pod uwagę utrzymujące się wysokie koszty surowca. Obserwatorzy branży ostrzegają, że jeśli napięcia geopolityczne pozostaną niekontrolowane, a podstawowe przepływy energii będą nadal narażone na presję, limity zakupów i wyższe modele cenowe mogą stać się standardową praktyką w przypadku kolejnych kategorii produktów motoryzacyjnych i paliwowych. Sytuacja ta naraża łańcuchy dostaw detalicznych na długotrwałą presję kosztów, jednocześnie uwypuklając powszechną podatność na zagrożenia wewnętrzne spowodowaną nieustającym konfliktem międzynarodowym.
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