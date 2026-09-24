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Europa ma otworzyć drzwi chińskim autom?

Chronienie rynku aut w UE przed chińską konkurencją cłami to błąd, który doprowadzi tylko do wzrostu cen – przekonuje think tank Bruegel. Polscy eksperci: stawką są europejskie fabryki.

Publikacja: 24.09.2026 06:00

Europa ma otworzyć drzwi chińskim autom?

Foto: Fot. Bloomberg

Adam Woźniak, INikodem Chinowski

Przyszłość branży motoryzacyjnej jest elektryczna, a UE popełnia błąd w działaniach nastawionych na obronę własnego rynku – przekonuje Bruegel, niezależny europejski think tank z siedzibą w Brukseli, specjalizujący się w polityce gospodarczej. W raporcie „Europejski sektor motoryzacyjny potrzebuje planu działania, a nie nadmiernej ochrony” sugeruje, że UE nie powinna spowalniać elektromobilnej transformacji ani nakładać ceł na chińskie auta czy wymagać lokalnych komponentów z Europy. Zamiast chronić producentów samochodów, ma im pomagać w dostosowaniu się do nowych warunków konkurencji.

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