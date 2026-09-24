Europa ma otworzyć drzwi chińskim autom?

Przyszłość branży motoryzacyjnej jest elektryczna, a UE popełnia błąd w działaniach nastawionych na obronę własnego rynku – przekonuje Bruegel, niezależny europejski think tank z siedzibą w Brukseli, specjalizujący się w polityce gospodarczej. W raporcie „Europejski sektor motoryzacyjny potrzebuje planu działania, a nie nadmiernej ochrony” sugeruje, że UE nie powinna spowalniać elektromobilnej transformacji ani nakładać ceł na chińskie auta czy wymagać lokalnych komponentów z Europy. Zamiast chronić producentów samochodów, ma im pomagać w dostosowaniu się do nowych warunków konkurencji.