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Świetne amerykańskie dane PMI

Wzrost aktywności gospodarczej w USA przyspieszył we wrześniu czwarty miesiąc z rzędu, osiągając najszybsze tempo od ponad pięciu lat.

Publikacja: 24.09.2026 06:00

Świetne amerykańskie dane PMI

Foto: Bloomberg

Przemysław Szubański

Wzrost aktywności gospodarczej w USA przyspieszył w tym miesiącu. Indeks S&P Global US Manufacturing PMI wzrósł w trwającym miesiącu do 57 pkt z 53,9 pkt w sierpniu, znacznie powyżej oczekiwań rynku na poziomie 53,6 pkt według wstępnego szacunku. Odczyt ten oznaczał największą poprawę koniunktury w sektorze wytwórczym od maja 2022 r., a wszystkie pięć komponentów przyczyniło się do tego wzrostu.

Napędem wzrostu był sektor usług, który odnotował najszybszy wzrost produkcji od ponad pięciu lat, ale pozytywnym wydarzeniem we wrześniu było towarzyszące temu przyspieszenie zwyżek w produkcji do najwyższego poziomu od kwietnia 2022 r.

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