Kiedy Polskę odwiedzają przedstawiciele czołowych banków inwestycyjnych na świecie, a polskie firmy szykują się na ostrą konkurencję również między sobą, wiadomo, że dzieje się coś ważnego. Taki obraz ostatnio wyłania się z rynku IPO. Po wysypie transakcji ABB i SPO w tym roku wszyscy wciąż czekają na prawdziwe przebudzenie rynku pierwotnego. Pierwsze jaskółki mają szansę pojawić się jeszcze w tym roku. Bankierzy inwestycyjni ostrzą jednak sobie zęby na 2027 r. Dość nieoczekiwanie na potencjalną perełkę rynkową wyrasta firma PayPo, lider płatności odroczonych w Polsce. Według ustaleń „Parkietu” plany związane z debiutem giełdowym przybierają tam coraz bardziej wyraziste kształty. A w grę wchodzą duże pieniądze.
Z ustaleń „Parkietu” wynika, że spółka jest na etapie wyboru doradców w procesie IPO. Nasze informacje wskazują, że ten tydzień pod tym względem jest decydujący.
Chętnych, by przeprowadzić potencjalne IPO, nie brakuje, bo i informacje napływające do nas wskazują, że może to być oferta, jakiej dawno w Polsce nie było. Według naszych ustaleń sama wartość oferty może przekroczyć nawet 2 mld zł. Jeśli faktycznie by się tak stało, mielibyśmy do czynienia z największym IPO od 2024 r., kiedy to na GPW debiutowała Żabka. Wtedy jej oferta wynosiła prawie 6,5 mld zł.
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W przypadku Żabki sprzedawane były tylko istniejące papiery. Kiedy mowa o PayPo, to w planach jest zarówno sprzedaż akcji przez obecnych akcjonariuszy, jak i emisja nowych walorów – wynika z ustaleń „Parkietu”. Potencjalne IPO to jednak temat dopiero na przyszły rok. Zapytaliśmy spółkę o plany dotyczące IPO. – Nie możemy udzielić żadnego komentarza – odpowiedziała.
Ile może wynosić wartość spółki? Nasi informatorzy wskazują na kwotę w okolicach 5 mld zł, zaznaczając przy tym, że jest to konserwatywny szacunek. Czy jest ona uzasadniona? Na pewno na uwagę zasługuje imponujące tempo rozwoju biznesu potencjalnego debiutanta. Dobrze wstrzelił się w potrzeby rynku.
W tym tygodniu minęło dokładnie dziesięć lat od pierwszej transakcji zrealizowanej z PayPo. Było to w 2016 r., kiedy płatności odroczone były w Polsce rozwiązaniem praktycznie nieznanym. Pierwszy rok działalności fintech zamknął z 96 klientami. Teraz płatności odroczone to już nad Wisłą standard. Do dzisiaj z oferty PayPo skorzystało ponad 2,5 mln osób, a usługa jest dostępna w ponad 66 tys. sklepów. Firma rozwija biznes również poza Polską, weszła na rynek rumuński. – Nie chcemy zwalniać tempa. Najlepsze projekty i największe możliwości są jeszcze przed nami – tak członkowie zarządu i założyciele PayPo komentowali dziesięć lat działalności.
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Wzrost skali biznesu ma odzwierciedlenie w wynikach finansowych. Zeszłoroczne przychody PayPo wyniosły 423,1 mln zł wobec 292 mln zł w 2024 r. i wobec 196 mln zł w 2023 r. EBITDA w 2025 r. przekroczyła 292 mln zł, podczas gdy w 2024 r. wynosiła 188 mln zł, a w 2023 r. niespełna 113 mln zł. Na poziomie netto również widać imponującą dynamikę. W 2023 r. spółka zarobiła na czysto około 41 mln zł, rok później prawie 105 mln zł, a w zeszłym roku już ponad 181 mln zł.
Aktywa grupy na koniec zeszłego roku przekroczyły miliard złotych. W sprawozdaniu z działalności za 2025 r. możemy wyczytać, że portfel należności rok do roku wzrósł o 41 proc., rentowność sprzedaży wyniosła 2,7 proc., a marża netto przekroczyła 40 proc. W ciągu ostatnich 12 miesięcy z PayPo korzystało 55,3 proc. badanych, z Allegro Pay 44,1 proc., z BLIK Płacę Później 33,9 proc., a z Klarny 25,7 proc. Dalej plasują się mBank Płać Później, Twisto czy Revolut Pay Later – wynika z najnowszego raportu Business Growth Review.
Prezesem i założycielem PayPo jest Radosław Nawrocki, a wiodącymi udziałowcami są NRW Ventures ASI (prawie 49 proc.) oraz DC24 ASI (prawie 44 proc.).
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