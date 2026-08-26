W segmencie pożyczek gotówkowych do 60 dni w lipcu udzielono 486 tys. pożyczek, o 2,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Ich łączna wartość wyniosła 1,354 mld zł, co oznacza wzrost o 15 proc. rdr. Średnia wartość pożyczki wyniosła 3 112 zł i była o 13,7 proc. wyższa niż w lipcu 2025 r.

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Pożyczki gotówkowe do 60 dni odpowiadały za ponad 70 proc. wartości oraz niemal 85 proc. liczby udzielonych w lipcu pożyczek gotówkowych.

W pierwszych siedmiu miesiącach 2026 r. firmy pożyczkowe udzieliły 3,273 mln pożyczek gotówkowych do 60 dni o wartości 8,775 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku oznacza to wzrost liczby o 2,6 proc. i wartości o 15,7 proc.

W przypadku pożyczek gotówkowych udzielanych na okres dłuższy niż 60 dni lipcowa sprzedaż wyniosła 90 tys. sztuk, czyli o 5 proc. więcej rdr. Ich wartość sięgnęła 576 mln zł i była o 13 proc. wyższa niż rok wcześniej. Średnia kwota takiej pożyczki wyniosła 6 400 zł, wobec 7,5 proc. mniej rok wcześniej.

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Od stycznia do lipca firmy pożyczkowe udzieliły 564 tys. pożyczek gotówkowych na okres powyżej 60 dni, o 5,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2025 r. Ich wartość wzrosła o 16,2 proc., do 3,598 mld zł.

Najwyższą dynamikę odnotowano w segmencie pożyczek ratalnych. W lipcu udzielono ich 1,092 mln, o 18,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Ich łączna wartość wyniosła 751 mln zł, co oznacza wzrost o 23,7 proc. rdr. Średnia wartość pożyczki ratalnej wyniosła 688 zł i była o 4,4 proc. wyższa niż rok wcześniej.

W okresie styczeń-lipiec 2026 r. firmy pożyczkowe udzieliły 7,215 mln pożyczek ratalnych o wartości 4,861 mld zł. W ujęciu rocznym liczba wzrosła o 18,6 proc., a wartość o 21,2 proc.

Rynek pożyczek pozabankowych obejmuje dwa główne segmenty. Pożyczki gotówkowe są wypłacane bezpośrednio klientowi i mogą być przeznaczone na dowolny cel. Wśród nich wyróżnia się pożyczki do 60 dni oraz pożyczki na dłuższe okresy. Pożyczki ratalne służą natomiast finansowaniu konkretnego celu, np. zakupu towarów lub usług.