https://pbs.twimg.com/media/HP7K5nkXsAAFQHd?format=jpg&name=900x900

Reklama Reklama

Indeks produkcji przemysłowej stanu Nowy Jork w sierpniu zaskoczył wzrostem, najwyższym od grudnia 2021 r. Główny wskaźnik ogólnej kondycji biznesu wzrósł o pięć punktów do 20,6, osiągając najwyższy poziom od ponad czterech lat. Nowe zamówienia i dostawy odnotowały solidny wzrost. Liczba niezrealizowanych zamówień wyraźnie wzrosła, terminy dostaw znacznie się wydłużyły, a zapasy spadły. Dostępność dostaw nadal się pogarszała. Poziom zatrudnienia i średni tydzień pracy nieznacznie wzrosły. Tempo wzrostu cen nakładów przyspieszyło, a wzrosty cen sprzedaży pozostały wysokie, ale zmniejszyły się drugi miesiąc z rzędu. Patrząc w przyszłość, firmy utrzymały optymistyczne prognozy dotyczące aktywności gospodarczej.

Piąty miesiąc wzrostu aktywności gospodarczej w stanie Nowy Jork

W badaniu prognoz Action Economics Forecast Survey oczekiwano odczytu 10,0 za sierpień. Pozytywny wynik wskazywał, że aktywność gospodarcza w stanie Nowy Jork rosła piąty miesiąc z rzędu i w najszybszym tempie od grudnia 2021 r.; był to wyraźny wzrost w porównaniu z 9,1 w sierpniu 2025 r. i najniższym wynikiem -29,7 w styczniu 2024 r. Odsetek respondentów zgłaszających poprawę ogólnych warunków gospodarczych wyniósł w sierpniu 43,8 proc., w porównaniu z 39,0 proc. w lipcu; odsetek zgłaszających spadek wyniósł 23,1 proc., w porównaniu z 23,4 proc. w lipcu.

Wskaźnik główny odzwierciedla odpowiedź na pojedyncze pytanie dotyczące stanu aktywności gospodarczej i nie jest obliczany na podstawie jego składowych. Haver Analytics oblicza wskaźnik złożony z pięciu głównych składowych, porównywalny z indeksem produkcji ISM. Ten obliczony wskaźnik spadł do 55,4 w sierpniu po wzroście o 4,1 punktu do 57,5 w lipcu, co oznacza ósmy z rzędu wzrost, ale w nieco wolniejszym tempie; był on nieznacznie wyższy niż 53,8 w sierpniu 2025 r. i znacznie powyżej najniższego poziomu 43,0 w styczniu 2024 r. Wskaźnik ten stanowi średnią pięciu wskaźników dyfuzyjnych: nowych zamówień, dostaw, zatrudnienia, dostaw od dostawców i zapasów, z równymi wagami (po 20 proc.).

Wskaźnik nowych zamówień rósł ósmy miesiąc z rzędu

Spadł do 17,3 w sierpniu po 18,7-punktowym wzroście do 22,2 w lipcu, co oznacza ósmy z rzędu wzrost, ale w wolniejszym tempie; była to wyraźna poprawa w porównaniu z najniższym poziomem -30,7 w styczniu 2024 r., ale spadek z najwyższego poziomu 19,6 w kwietniu 2023 r. Wskaźnik dostaw spadł do 11,7 w sierpniu po 15,8-punktowym odbiciu do 24,4 w lipcu, co oznacza piąty z rzędu wzrost; był znacznie powyżej najniższego poziomu -21,7 w kwietniu 2024 r., ale poniżej najwyższego poziomu 21,0 w czerwcu 2023 r. Wskaźnik niezrealizowanych zamówień skoczył do 15,5 w sierpniu po utrzymywaniu się na poziomie 5,0 w lipcu i czerwcu, co oznacza, że niezrealizowane zamówienia wzrosły siódmy miesiąc z rzędu i osiągnęły najwyższy poziom od kwietnia 2022 r.; indeks osiągnął najniższy poziom -24,2 w styczniu 2024 r. Indeks zapasów spadł do -5,2 w sierpniu po wzroście o 4,0 punktów do 4,0 w lipcu, sygnalizując, że zapasy skurczyły się po raz pierwszy od stycznia i na najniższym poziomie od sierpnia 2025 r. Tymczasem indeks czasu dostaw wzrósł do 20,6 w sierpniu, osiągając najwyższy poziom od kwietnia 2022 r., z 13,0 w lipcu, przy czym 26,8 proc. respondentów zgłosiło dłuższe czasy dostaw, a 6,2 proc. zgłosiło krótsze czasy, co wskazuje, że czasy dostaw nadal znacznie się wydłużały.

Zatrudnienie rosło siódmy miesiąc z rzędu

W kontekście zatrudnienia, wskaźnik liczby pracowników spadł w sierpniu do 9,3 po wzroście o 1,8 punktu do 11,4 w lipcu (najwyższy poziom od grudnia 2022 r.), co wskazuje, że zatrudnienie rosło siódmy miesiąc z rzędu, ale w najwolniejszym tempie od maja. Wskaźnik utrzymał się znacznie powyżej minimum -9,3 w grudniu 2023 r., ale poniżej szczytu 24,9 w lutym 2022 r. W sierpniu 14,8 proc. respondentów odnotowało wzrost zatrudnienia, a 5,5 proc. spadek. Wskaźnik średniego tygodnia pracy wzrósł w sierpniu do 6,9, osiągając najwyższy poziom od trzech miesięcy, z 2,8 w lipcu (najniższy poziom od marca), pozostając na plusie siódmy miesiąc z rzędu.

Presja inflacyjna utrzymywała się na wysokim poziomie

Wskaźnik cen płaconych wzrósł w sierpniu do 58,6 po spadku o 8,7 punktu do 52,3 w lipcu. Wskaźnik był powyżej najniższego poziomu 25,9 w grudniu 2024 r. i najniższego poziomu 20,8 w grudniu 2023 r., choć pozostał znacznie poniżej szczytu 84,9 w kwietniu 2022 r. W sierpniu 59,4 proc. respondentów zgłosiło wyższe ceny płaconych towarów, podczas gdy tylko 0,8 proc. zgłosiło niższe ceny płaconych towarów. Wskaźnik cen otrzymywanych spadł do 22,7 w sierpniu, najniższego poziomu od czterech miesięcy, z 27,6 w lipcu. Wskaźnik był powyżej najniższego poziomu 7,5 w grudniu 2024 r. i najniższego poziomu 7,7 w lipcu 2023 r., ale znacznie poniżej najwyższego poziomu 51,9 w marcu 2022 r. W sierpniu 26,6 proc. respondentów zgłosiło otrzymanie wyższych cen, podczas gdy 3,8 proc. zgłosiło otrzymanie niższych cen.

Firmy pozostały optymistycznie nastawione do przyszłych perspektyw biznesowych

Wskaźnik przyszłych warunków biznesowych wzrósł w sierpniu do 32,1, osiągając najwyższy poziom od maja, po spadku o 2,2 punktu do 27,9 w lipcu. 47,0 proc. respondentów spodziewa się poprawy warunków biznesowych w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Liczba nowych zamówień wzrosła w sierpniu do 37,1, osiągając najwyższy poziom od marca 2022 r., z 33,2 w lipcu, a liczba dostaw wzrosła z 30,6 do 33,7, osiągając siedmiomiesięczny szczyt. Wzrost zatrudnienia w przyszłości przyspieszył z 14,4 w lipcu do 28,2, osiągając najwyższy poziom od marca 2022 r. Plany nakładów inwestycyjnych pozostały pozytywne w sierpniu dziesiąty miesiąc z rzędu, a wskaźnik przyszłych nakładów inwestycyjnych wzrósł z 15,0 w lipcu do 16,5, osiągając pięciomiesięczny szczyt. Oczekiwane ceny zapłacone wzrosły w sierpniu do 57,7 z najniższego poziomu od czterech miesięcy wynoszącego 53,0 w lipcu, a oczekiwane ceny otrzymane wzrosły do 48,7 z najniższego poziomu od trzech miesięcy wynoszącego 41,9.