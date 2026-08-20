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Jednak w porównaniu z rokiem poprzednim, wartość obligacji skarbowych będących w posiadaniu inwestorów zagranicznych wzrosła o 2,3 proc.

Zagraniczne zakupy netto amerykańskich obligacji skarbowych i obligacji przez sektor prywatny spadły w czerwcu do 16,6 mld USD , najniższego poziomu od stycznia, podczas gdy zakupy 12-miesięczne spadły o ponad 40 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, do 329 mld USD . Sprzedaż w sektorze publicznym również została wznowiona, a zasoby depozytowe w nowojorskim banku centralnym Fed osiągnęły najniższy poziom od 14 lat, wynoszący 2,6 bln USD . JPMorgan obniżył swoją prognozę zakupów zagranicznych obligacji skarbowych w 2026 r. do 450 mld USD .

Spadek ten ma miejsce w kontekście zmieniających się globalnych przepływów kapitału i zwiększonej wrażliwości na aktywa amerykańskie. Papiery wartościowe skarbowe pozostają podstawowym aktywem rezerwowym dla banków centralnych i inwestorów instytucjonalnych, ale zmiany stóp procentowych, strategii walutowych, zarządzania rezerwami oraz oczekiwań dotyczących polityki fiskalnej i pieniężnej USA mogą wpływać na tempo, w jakim zagraniczni inwestorzy je akumulują lub redukują.

Popyt na bony skarbowe również gwałtownie osłabł, a sprzedaż netto sektora publicznego osiągnęła 42 mld USD w ciągu 12 miesięcy. Tymczasem zagraniczne zakupy akcji amerykańskich osiągnęły rekordowy poziom 144,7 mld USD w czerwcu, co wskazuje na rotację w obrębie aktywów amerykańskich, a nie na całkowite wycofanie. Duża emisja obligacji skarbowych i korporacyjnych, utrzymujące się obawy inflacyjne i rosnące premie terminowe utrzymują rentowność 30-letnich obligacji powyżej 5 proc. przez 30 kolejnych sesji.

W Chinach najmniej Treasuries od 18 lat

Zasoby Japonii spadły w czerwcu do 1,116 bln USD , co stanowi spadek o 2,3 proc. w porównaniu z majowym poziomem 1,143 bln USD . Japonia pozostała największym posiadaczem amerykańskich obligacji skarbowych spoza USA, osiągając szczyt 1,325 bln USD w listopadzie 2021 r.

Spadek wartości japońskich obligacji skarbowych jest również uważnie obserwowany, ponieważ japońscy inwestorzy należą do największych na świecie posiadaczy kapitału zagranicznego. Zmiany rentowności amerykańskich obligacji skarbowych, kursu jena do dolara i względna atrakcyjność japońskich aktywów mogą wpływać na popyt na amerykańskie papiery wartościowe.

Wielka Brytania, drugi co do wielkości zagraniczny posiadacz Treasuries, odnotowała spadek zasobów o 1 proc. do 939,9 mld USD w czerwcu z 948,6 mld USD w poprzednim miesiącu. Wielka Brytania pełni również funkcję głównego ośrodka depozytowego dla globalnych inwestorów, co oznacza, że zmiany w zasobach skarbowych tego kraju mogą częściowo odzwierciedlać pozycjonowanie międzynarodowych funduszy inwestycyjnych, a nie wyłącznie brytyjskie decyzje inwestycyjne.

Zasoby chińskich obligacji skarbowych spadły w czerwcu o 4 proc. do 633,4 mld USD z 659,3 mld USD w maju. Wartość w czerwcu była najniższa od września 2008 r., kiedy to, według chińskiego dostawcy danych finansowych Wind, spadły do ​​618,2 mld USD. Chiny nadal są trzecim co do wielkości zagranicznym posiadaczem obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych. Ich czerwcowe zasoby spadły o ponad 13 proc. w ujęciu rok do roku.

Chiny zmniejszyły w czerwcu swoje zasoby amerykańskich obligacji skarbowych do najniższego poziomu od prawie 18 lat, ponieważ Pekin kontynuował dywersyfikację swoich rezerw walutowych w obliczu narastających napięć geopolitycznych i rosnącej niepewności co do perspektyw polityki w Stanach Zjednoczonych.

W przeciwieństwie do szerszej wyprzedaży amerykańskiego długu, Chiny systematycznie powiększały swoje rezerwy złota, powszechnie postrzegane jako zabezpieczenie przed ryzykiem geopolitycznym i finansowym. Oficjalne dane pokazały, że Ludowy Bank Chin zwiększył swoje zasoby złota w lipcu 21. miesiąc z rzędu, osiągając łączną wartość 76,08 mln uncji trojańskich (2,37 mln kg).

Nie odwrót od amerykańskich aktywów, tylko zmiana w alokacji

W ujęciu transakcyjnym, w czerwcu napływ kapitału do skarbu państwa wyniósł 6,8 mld USD , w porównaniu z 56,6 mld USD w maju. Amerykańskie obligacje korporacyjne odnotowały napływ kapitału w wysokości 35,6 mld USD w czerwcu, w porównaniu z 52,5 mld USD w poprzednim miesiącu. Amerykańskie akcje natomiast odnotowały napływ kapitału w wysokości 181,4 mld USD w czerwcu, w porównaniu ze 134,6 mld USD w lutym. Całkowity napływ kapitału netto w czerwcu wyniósł 133,5 mld USD , w porównaniu ze 131,5 mld USD w maju.

Liczby te wskazują zatem nie tyle na masowy odwrót od aktywów amerykańskich, co raczej na zmianę w alokacji aktywów w USA. Inwestorzy mogą zmniejszać zaangażowanie w dług rządowy, jednocześnie utrzymując lub zwiększając zaangażowanie w akcje i kredyty korporacyjne.

Kluczowym pytaniem dla rynków jest, czy czerwcowy spadek oznacza tymczasową korektę, czy też początek trwalszej zmiany w sposobie, w jaki duzi inwestorzy zagraniczni alokują swoje rezerwy i kapitał. Utrzymujący się spadek popytu na obligacje skarbowe może mieć wpływ na koszty pożyczek w USA, dolara i globalne rynki obligacji, szczególnie w okresie, gdy rynek obligacji skarbowych USA absorbuje duże zapotrzebowanie na finansowanie rządowe.