SpaceX to jedna z najgorętszych spółek ostatnich miesięcy. W czerwcu zadebiutowała ona na amerykańskiej giełdzie Nasdaq, co było wielkim wydarzeniem rynkowym, które nie przeszło bez echa również w Polsce. Już wtedy krajowi inwestorzy wykazywali duże zainteresowanie papierami firmy. Teraz dostaną dodatkową możliwość inwestycji w jej akcje poprzez wprowadzenie ich do obrotu na rynku GlobalConnect. Funkcję kwotującego oraz podmiotu wprowadzającego pełniło Erste Biuro Maklerskie.

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– GPW konsekwentnie rozwija ofertę rynku GlobalConnect o kolejne czołowe spółki oraz produkty ETF. Rosnąca aktywność inwestorów potwierdza zainteresowanie tą częścią rynku. W lipcu tego roku wartość obrotu akcjami wyniosła 22,9 mln zł wobec 15,6 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku – podkreśla Marcin Gruba, z działu rozwoju rynku GPW.

SpaceX jest piątą zagraniczną spółką, która w tym roku dołącza do oferty GlobalConnect, po takich emitentach jak Eli Lilly & Co, Micron Technology, Exxon Mobil oraz Oracle.

Czytaj więcej Inwestycje Strategia „kup i trzymaj” akcje SpaceX na razie nie działa Po ponad miesiącu od debiutu akcje firmy SpaceX zanotowały spadek poniżej ceny z IPO. Polscy inwestorzy, którzy kupili walory i je wciąż trzymają,...

GlobalConnect to platforma obrotu prowadzona przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, umożliwiająca obrót akcjami największych zagranicznych spółek. Wszystkie instrumenty są notowane i rozliczane w polskich złotych, co zapewnia inwestorom dostęp do globalnych rynków bez konieczności zawierania transakcji za granicą.