Zamówienia wzrosły o 0,9 proc. w ujęciu sezonowym i po uwzględnieniu czynników kalendarzowych, jak wynika z danych opublikowanych przez Federalny Urząd Statystyczny (Destatis). Dla porównania, w sondażu Reutersa oczekiwano wzrostu o 2,0 proc., co stanowi kontynuację gwałtownego spadku o 11,1 proc. w styczniu.

– Bazowe dane dotyczące zamówień nadal wykazują niewiele więcej niż trend boczny – powiedział Ralph Solveen, starszy ekonomista w Commerzbanku.

Analitycy zauważyli, że nadal nie jest jasne, jak duże szkody dla przemysłu wyrządzi wojna z Iranem i rosnące koszty paliw. Stwierdzili jednak, że gospodarka skorzysta na wydatkach publicznych w ciągu roku, podając jako kluczowy przykład fundusz infrastrukturalny o wartości 500 miliardów euro, zatwierdzony przez rząd niemiecki w zeszłym roku.

Słaby popyt krajowy i problemy strukturalne Niemiec

Rzeczywiste (po uwzględnieniu cen) nowe zamówienia w sektorze produkcyjnym wzrosły o 0,9 proc. w lutym 2026 r. w ujęciu miesiąc do miesiąca, po uwzględnieniu czynników sezonowych i kalendarzowych, zgodnie z danymi wstępnymi Destatis. Po wyłączeniu zamówień na dużą skalę, nowe zamówienia były o 3,5 proc. wyższe niż w poprzednim miesiącu. Mniej zmienne porównanie trzech miesięcy do poprzedniego takiego okresu wykazało, że nowe zamówienia w okresie od grudnia 2025 r. do lutego 2026 r. były o 2,0 proc. wyższe niż w poprzednich trzech miesiącach; po wyłączeniu zamówień na dużą skalę, nowe zamówienia w tym samym okresie spadły o 0,8 proc. Po korekcie danych tymczasowych, nowe zamówienia w styczniu 2026 r. spadły o 11,1 proc. w porównaniu z grudniem 2025 r.; tym samym wynik tymczasowy został potwierdzony.

Claus Vistesen, główny ekonomista strefy euro w Pantheon Macroeconomics, powiedział, że pierwszy kwartał prawdopodobnie pokaże spadek nowych zamówień o ok. 5 proc. po wzroście o 9,9 proc. w czwartym kwartale, przy czym większość zmienności wynika z zamówień na dużą skalę.

Pozytywny wzrost nowych zamówień w sektorze produkcyjnym w lutym 2026 r. wynikał przede wszystkim ze znacznego wzrostu w branży motoryzacyjnej (+3,8 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem, po uwzględnieniu czynników sezonowych i kalendarzowych). Wzrost nowych zamówień w produkcji tekstyliów (+45,2 proc.) oraz metali nieszlachetnych (+3,7 proc.) również pozytywnie wpłynął na wynik ogólny. Negatywny wpływ miał spadek w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (samoloty, statki, pociągi, pojazdy wojskowe; -25,9 proc.).

W przypadku dóbr inwestycyjnych, nowe zamówienia w lutym 2026 r. wzrosły o 0,2 proc. w ujęciu miesięcznym, a w przypadku dóbr pośrednich o 1,4 proc. Nowe zamówienia na dobra konsumpcyjne wzrosły o 4,5 proc.

Zamówienia zagraniczne wzrosły o 4,7 proc. w lutym 2026 r., przy czym zamówienia ze strefy euro wzrosły o 6,7 proc., a zamówienia spoza strefy euro o 3,5 proc. Natomiast zamówienia krajowe spadły o 4,4 proc.

– Słaby popyt krajowy i problemy strukturalne Niemiec jako lokalizacji biznesu negatywnie wpływają na aktywność gospodarczą – powiedział Jupp Zenzen, ekspert ekonomiczny niemieckiej izby handlowej DIHK.

Niemcom potrzebny jest pakiet reform gospodarczych

Federalny Związek Przemysłu Niemieckiego (BDI) ostrzegł, że pozycja przemysłowa Niemiec jest zagrożona z powodu trwającej wojny na Bliskim Wschodzie i wezwał rząd do podjęcia szybkich działań w celu uchwalenia pakietu reform gospodarczych przed latem. Stało się tak po tym, jak główne instytuty ekonomiczne obniżyły prognozę niemieckiego wzrostu gospodarczego w 2026 roku do zaledwie 0,6 proc.

Prezes BDI Peter Liebinger podkreślił potrzebę wysłania przez rząd wyraźnego sygnału poprzez zdecydowane reformy strukturalne. Argumentował, że priorytetem muszą być działania stymulujące wzrost gospodarczy i ułatwiające inwestycje prywatne, w przeciwnym razie środki publiczne mogą okazać się nieskuteczne.

Wyjaśnił, że BDI od samego początku popierał pakiet finansowania infrastruktury i zmian klimatycznych o wartości 500 miliardów euro, ale zastrzegł, że muszą mu towarzyszyć kompleksowe reformy strukturalne, które zdaniem federacji nie zostały jeszcze wdrożone z wymaganą szybkością i skutecznością.

To stanowisko pojawia się w czasie, gdy niemiecki przemysł zmaga się z podwójną presją: spowolnieniem aktywności gospodarczej w kraju i rosnącymi kosztami energii.

Według wiosennego raportu Grupy Głównych Instytutów Ekonomicznych, wojna na Bliskim Wschodzie i wynikający z niej szok cenowy w sektorze energetycznym osłabiły tempo ożywienia gospodarczego w Niemczech, gdzie realny wzrost PKB prognozowany jest na 0,6 proc. w 2026 r. i 0,9 proc. w 2027 r., po umiarkowanym wzroście o 0,2 proc. w roku poprzednim.