WIG20 wzrósł o 0,30 procent przy obrocie zbliżonym do 1,53 miliarda złotych, gdy indeks szerokiego rynku WIG zyskał 0,24 procent z licznikiem pokazującym niemal 2 miliardy złotych. W centrum uwagi były spółki Allegro, KGHM i PKO BP, na których ugrano po przeszło 200 milionów złotych przy spadku miedziowego giganta o 1,70 procent. Liderem obozu popytowego był Orlen, który zyskał 1,57 procent. Dwaj liderzy sektora surowcowego operowali w kontekście spadku cen miedzi i wzrostów cen ropy wywołanych doniesieniami o nowych wymianach ciosów między wojskami amerykańskimi i irańskimi w rejonie Zatoki Perskiej. Z perspektywy końca sesji widać jednak, iż rynek dość skromnie odpowiadał dziś na impulsy z otoczenia, które nerwowo przyjęło doniesienia o ryzyku załamania rozmów pokojowych między USA i Iranem. Bez wątpienia, elementem hamującym aktywność graczy było jutrzejsze święto w Warszawie, które dla części inwestorów oznacza długi weekend w czasie, gdy w piątek rynki mają spotkanie z comiesięcznymi danymi amerykańskiego Departamentu Pracy. Z perspektywy technicznej sesję zdominowała oscylacja WIG20 wokół poziomu 3670 pkt. przy zamknięciu w rejonie 3680 pkt. Sesja wpisała się w konsolidację graną na poprzedniej sesji i – co ważne – w perspektywie tygodniowej przełożyła się na wzrost WIG20 o 0,30 procent. Ostatni element staje się w pewnym sensie przeciwwagą dla tygodnia poprzedniego i powoduje, iż indeks stanie do gry na finałowej sesji tygodnia z obrazem rynku, który jest nie tylko położony w konsolidacji, ale też niepewny, co do przyszłego scenariusza. Wyprzedzając wydarzenia na sesji piątkowej warto liczyć się z wrażliwością na zachowanie otoczenia, które będzie operowało w kontekście comiesięcznych danych z rynku pracy w USA i wpływu kondycji tego sektora gospodarki na wyceny polityki amerykańskiego banku centralnego pod przewodnictwem nowego szefa Rezerwy Federalnej.

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Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ

Wydział Analiz Rynkowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.