Patrząc na majowe statystyki dotyczące obrotów akcjami na GPW każdy znajdzie w nich coś dla siebie – zarówno ci, którzy mają bardziej optymistyczne, jak i ci, którzy mają bardziej pesymistyczne nastawienie. W maju średnie dzienne obroty na głównym rynku akcji wyniosły 2,28 mld zł. Optymiści zwrócą uwagę, że jest to o 6 proc. lepszy wynik niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Pesymiści zwrócą zaś uwagę na fakt, że majowy wynik jest jednocześnie najsłabszym w tym roku.
Warto jednak też zauważyć, że w tym roku w każdym z miesięcy średnie dzienne obroty są powyżej 2 mld zł. Dla porównania w całym 2025 r. taką sytuację mieliśmy pięć razy, a w 2024 r. ani razu. Z tego punktu widzenia nie da się przejść obojętnie obok rosnącego zainteresowania handlem na GPW. Po pięciu miesiącach tego roku obroty są o 25 proc. wyższe niż w tym samym czasie w 2025 r. Jesteśmy więc na dobrej drodze, żeby ustanowić nowy rekord obrotów na GPW.
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Nie zmienia się natomiast fakt, że największy obrót przechodzi cały czas przez zagraniczne biura maklerskie. W maju liderem rynku wtórnego po raz kolejny był Goldman Sachs z udziałem rynkowym na poziomie 23,93 proc. Drugie miejsce w zestawieniu zajęła firma BofA Securities z udziałem na poziomie 10,12 proc. Na trzecim miejscu uplasował się przedstawiciel polskiej branży maklerskiej. Mowa o BM PKO BP z udziałem rynkowym wynoszącym 7,64 proc. Kolejne miejsca padły już łupem zagranicy. Czwarty był JP Morgan (6,17 proc.), piąty UBS (5,73 proc.), szósty Jump (5,7 proc.), siódmy Morgan Stanley (5,18 proc.), a w czołowej dziesiątce są jeszcze Erste BM (4,88 proc.), BM Banku Handlowego (4,77 proc.) oraz Wood&Company (4,7 proc.).
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Co działo się na innych rynkach prowadzonych przez GPW? Na rynku NewConnect odnotowano obniżenie aktywności inwestorów. Łączna wartość obrotu akcjami spadła o 67,5 proc. rdr do poziomu 131,1 mln zł, a wartość obrotów w ramach arkusza zleceń zmniejszyła się o 67,9 proc. rdr do 129,7 mln zł.
Na rynku GlobalConnect wartość obrotów akcjami w maju wyniosła 24,0 mln zł, wobec 13,2 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Oznacza to wzrost aktywności inwestorów w porównaniu z ubiegłym rokiem o 81,4 proc..
W maju 2026 roku widoczne było wyraźne ożywienie na rynku instrumentów strukturyzowanych i ETF-ów. Łączna wartość obrotów ETF, ETN oraz ETC wzrosła o 75,9 proc. rdr i osiągnęła poziom 417,1 mln zł. Równolegle wartość obrotu produktami strukturyzowanymi wzrosła o 14,3 proc. rdr do poziomu 230,8 mln zł.
Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w maju wyniósł 0,8 mln sztuk, co oznacza wzrost o 2,1 proc. rdr. W poszczególnych segmentach rynku widoczne były zróżnicowane tendencje. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 5,0% rdr do poziomu 455,9 tys. sztuk, a wolumen obrotu kontraktami na waluty zmniejszył się o 13,4 proc. rdr do 134,1 tys. sztuk. Z kolei wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 51,4 proc. rdr do 183,2 tys. sztuk.
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