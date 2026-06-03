Patrząc na majowe statystyki dotyczące obrotów akcjami na GPW każdy znajdzie w nich coś dla siebie – zarówno ci, którzy mają bardziej optymistyczne, jak i ci, którzy mają bardziej pesymistyczne nastawienie. W maju średnie dzienne obroty na głównym rynku akcji wyniosły 2,28 mld zł. Optymiści zwrócą uwagę, że jest to o 6 proc. lepszy wynik niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Pesymiści zwrócą zaś uwagę na fakt, że majowy wynik jest jednocześnie najsłabszym w tym roku.

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Warto jednak też zauważyć, że w tym roku w każdym z miesięcy średnie dzienne obroty są powyżej 2 mld zł. Dla porównania w całym 2025 r. taką sytuację mieliśmy pięć razy, a w 2024 r. ani razu. Z tego punktu widzenia nie da się przejść obojętnie obok rosnącego zainteresowania handlem na GPW. Po pięciu miesiącach tego roku obroty są o 25 proc. wyższe niż w tym samym czasie w 2025 r. Jesteśmy więc na dobrej drodze, żeby ustanowić nowy rekord obrotów na GPW.

Zagraniczni brokerzy rządzą na GPW

Nie zmienia się natomiast fakt, że największy obrót przechodzi cały czas przez zagraniczne biura maklerskie. W maju liderem rynku wtórnego po raz kolejny był Goldman Sachs z udziałem rynkowym na poziomie 23,93 proc. Drugie miejsce w zestawieniu zajęła firma BofA Securities z udziałem na poziomie 10,12 proc. Na trzecim miejscu uplasował się przedstawiciel polskiej branży maklerskiej. Mowa o BM PKO BP z udziałem rynkowym wynoszącym 7,64 proc. Kolejne miejsca padły już łupem zagranicy. Czwarty był JP Morgan (6,17 proc.), piąty UBS (5,73 proc.), szósty Jump (5,7 proc.), siódmy Morgan Stanley (5,18 proc.), a w czołowej dziesiątce są jeszcze Erste BM (4,88 proc.), BM Banku Handlowego (4,77 proc.) oraz Wood&Company (4,7 proc.).

ETF – y na GPW mają wzięcie

Co działo się na innych rynkach prowadzonych przez GPW? Na rynku NewConnect odnotowano obniżenie aktywności inwestorów. Łączna wartość obrotu akcjami spadła o 67,5 proc. rdr do poziomu 131,1 mln zł, a wartość obrotów w ramach arkusza zleceń zmniejszyła się o 67,9 proc. rdr do 129,7 mln zł.

Na rynku GlobalConnect wartość obrotów akcjami w maju wyniosła 24,0 mln zł, wobec 13,2 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Oznacza to wzrost aktywności inwestorów w porównaniu z ubiegłym rokiem o 81,4 proc..

W maju 2026 roku widoczne było wyraźne ożywienie na rynku instrumentów strukturyzowanych i ETF-ów. Łączna wartość obrotów ETF, ETN oraz ETC wzrosła o 75,9 proc. rdr i osiągnęła poziom 417,1 mln zł. Równolegle wartość obrotu produktami strukturyzowanymi wzrosła o 14,3 proc. rdr do poziomu 230,8 mln zł.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w maju wyniósł 0,8 mln sztuk, co oznacza wzrost o 2,1 proc. rdr. W poszczególnych segmentach rynku widoczne były zróżnicowane tendencje. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 5,0% rdr do poziomu 455,9 tys. sztuk, a wolumen obrotu kontraktami na waluty zmniejszył się o 13,4 proc. rdr do 134,1 tys. sztuk. Z kolei wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 51,4 proc. rdr do 183,2 tys. sztuk.