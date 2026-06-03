Z tego artykułu dowiesz się: Kto i na jakich warunkach przejmuje ponad 300 sklepów sieci Dealz w Polsce.

Dlaczego sprzedaż jest kluczowym elementem nowej strategii biznesowej Pepco Group.

Co czeka markę Dealz i jak ta zmiana wpisuje się w rynkową rywalizację dyskontów.

Pepco Group ma przedwstępną umowę sprzedaży Dealz Poland na rzecz wyspecjalizowanego inwestora z europejskiego sektora handlowego. Strony uzgodniły, że za udziały w Dealz Poland inwestor uiści symboliczną kwotę, przejmując wszystkie sklepy, pracowników, aktywa oraz należności spółki.

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Grupa Pepco zachowa prawo do 35 proc. udziału we wpływach uzyskanych z jakiejkolwiek przyszłej sprzedaży Dealz Poland. Może to zapewnić znaczący udział w potencjalnym przyszłym wzroście wartości tej sieci.

Pepco sprzedaje Dealz. Czym dysponuje ta sieć?

Sprzedaż sieci oznacza całkowite wyjście Grupy Pepco z segmentu towarów szybkozbywalnych (FMCG) i pozwoli jej w pełni skupić się na sprzedaży odzieży oraz towarów codziennego użytku, które oferują wyższe marże i potencjał dalszego wzrostu. Firma podkreśla w komunikacie, że transakcja powinna doprowadzić do poprawy tempa wzrostu przychodów Grupy Pepco, podnieść rentowność oraz marże, a także przełożyć się pozytywnie na poziom generowanej gotówki.

Dyskonty przemysłowe to niesłychanie popularny sektor rynku, w sieciach typu Pepco, Action, Dealz, Tedi lub KiK zakupy robi aż 57,1 proc. Polaków, a wśród nich aż ponad 55 proc. robi to przynajmniej raz w miesiącu – wynika z badania UCE Research i Hybrid Europe.

Dealz Poland ma w Polsce 343 placówki o powierzchni od 300 do 500 mkw. Firma wypracowała 339 mln euro przychodów w roku obrotowym zakończonym we wrześniu 2025 i zatrudnia łącznie ok. 1,5 tys. osób w sklepach i centrali. Ma też własny magazyn i centrum dystrybucyjne.

Grupa Pepco na potrzeby transakcji zapewni 18-miesięczne, zabezpieczone aktywami finansowanie udzielone przez sprzedającego o równowartości do 20 mln funtów brytyjskich. Z chwilą zakończenia transakcji Grupa Pepco oraz Dealz Poland zawrą między sobą umowy na ustalony okres przejściowy, na podstawie których Grupa Pepco zapewni Dealz

Poland określone usługi, świadczone przez ustalony czas. Finalizacja transakcji jest uzależniona od uzyskania standardowej zgody organów antymonopolowych.

Pepco stawia na ubrania

Po zakończeniu transakcji Grupa Pepco będzie operowała w ramach jednolitego formatu sklepów Pepco działającego w wielu krajach Europy, opartego wyłącznie na ofercie odzieży i towarów codziennego użytku. Po zakończeniu transakcji sklepy sieci Dealz będą działać w Polsce pod tą samą marką.

– Sprzedaż stanowi ostatni krok na drodze naszej strategicznej transformacji w kierunku modelu działalności opartego wyłącznie na Pepco. Ta transakcja zakończy proces naszego wyjścia z segmentu FMCG – mówi Stephan Borchert, prezes Pepco Group. – Polscy konsumenci od lat znają Dealz i jesteśmy przekonani, że inwestor ma możliwości wspierania firmy na jej kolejnym etapie rozwoju – dodał.

Jak zauważył PMR, po długim okresie dominacji Pepco na rynku dyskontów niespożywczych w Polsce pozycję lidera wartości sprzedaży w 2025 r. objęła sieć Action. Autorzy podkreślają, że zmiana jest efektem utrzymującej się wysokiej dynamiki wzrostu holenderskich sklepów oraz wyraźnego spowolnienia dotychczasowego numeru jeden. Przetasowanie to wpisuje się w szersze zmiany strukturalne rynku, który coraz częściej rośnie dzięki zwiększaniu produktywności istniejących placówek, zwiększającej się rozpoznawalności marek oraz koncentracji na kategoriach o wysokiej rotacji.