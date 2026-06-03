Cognor Holding, producent stali i wyrobów stalowych, w połowie maja wrócił na radary inwestorów. W ciągu niespełna trzech tygodni kurs akcji spółki wzrósł o 40 proc., do ponad 7 zł. Wcześniej, od początku grudnia, notowania poruszały się w trendzie bocznym – cena akcji wahała się wokół 5 zł. W maju rynek pozytywnie reagował na stosunkowo dobry raport finansowy grupy za I kwartał oraz na oficjalne wskazanie firmy przez rząd jako beneficjenta programu SAFE. Czy Cognor skorzysta na SAFE? W jakim zakresie? Na co liczy? Jakie są perspektywy grupy i rynku wyrobów stalowych?

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