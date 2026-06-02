Z tego artykułu dowiesz się: Jakie czynniki stoją za ponownym przyspieszeniem inflacji w strefie euro i które sektory odczuwają je najmocniej.

Dlaczego rosnąca presja cenowa czyni czerwcową podwyżkę stóp procentowych przez EBC niemal pewną.

Czym obecna sytuacja gospodarcza różni się od 2022 roku i jaki będzie to miało wpływ na dalsze decyzje banku centralnego.

Jakie są prognozy dotyczące kluczowych składników inflacji, takich jak ceny energii oraz żywności, w nadchodzących miesiącach.

Licząc w ujęciu miesięcznym, inflacja konsumencka HICP (czyli liczona według zharmonizowanego koszyka dla wszystkich krajów) wyniosła 0,1 proc. Inflacja bazowa HICP, czyli nieuwzględniająca, zmian cen żywności, paliw i energii, przyspieszyła z 2,2 proc. w kwietniu do 2,5 proc. rok do roku w maju. Ceny żywności, alkoholu i wyrobów tytoniowych wzrosły w zeszłym miesiącu w strefie euro o 2 proc., ceny usług zwiększyły się o 3,5 proc., a paliw i energii zwyżkowały o 10,9 proc.

Ze wstępnych danych wynika, że inflacja HICP była w maju najwyższa w: Bułgarii (6,3 proc.), na Litwie (5,1 proc.) i w Grecji (5 proc.). Krajami z najniższymi poziomami inflacji były wówczas: Malta (2,1 proc.), Niemcy (2,7 proc.) i Francja (2,8 proc.).

Czy EBC podniesie stopy procentowe?

– Dalszy wzrost inflacji konsumenckiej, a szczególnie inflacji w sektorze usług w maju, wzmacnia argumenty za tym, by Europejski Bank Centralny podniósł stopy procentowe w przyszłym tygodniu, i sugeruje, że ryzyka wzrostowe dla inflacji bazowej mogą być wyższe, niż wcześniej zakładaliśmy – ocenia Andrew Kenningham, ekonomista z firmy badawczej Capital Economics.

„Głównym źródłem presji cenowej pozostają utrzymujące się wysokie ceny ropy. Coraz ważniejsze jest jednak to, że droższe paliwa, transport i logistyka zaczynają stopniowo przenikać do pozostałych kategorii cenowych. Odbicie inflacji bazowej wskazuje, że problem nie ogranicza się już wyłącznie do energii. W naszej opinii w kolejnych miesiącach inflacja będzie utrzymywać się powyżej celu Europejskiego Banku Centralnego i może zbliżać się do 4 proc. Wyhamowanie presji cenowej będzie możliwe dopiero po normalizacji sytuacji na rynku energii. W takich okolicznościach czerwcowa podwyżka stóp procentowych przez EBC staje się niemal pewna. Zapewne będzie to ruch o 25 punktów bazowych. Nie będzie to jednak początek agresywnego cyklu podwyżek podobnego do tego rozpoczętego w 2022 roku” – wskazują analitycy platformy inwestycyjnej Portu. Zwracają oni uwagę, że sytuacja gospodarcza w Europie jest obecnie zupełnie inna niż w 2022 r. „Gospodarka strefy euro pozostaje słaba, średnioterminowe oczekiwania inflacyjne nadal są relatywnie stabilne, a poziom stóp procentowych jest znacznie wyższy niż w 2022 roku” – dodają eksperci Portu.

– Inflacja energetyczna prawdopodobnie spadnie w pozostałej części roku, nawet jeśli ceny ropy naftowej i gazu ziemnego nie obniżą się dalej. Z kolei inflacja żywnościowa prawdopodobnie odbije, a inflacja bazowa może również zacząć rosnąć w nadchodzących miesiącach. Założyliśmy w naszej prognozie jedynie dwie podwyżki stóp EBC o 25 pb w tym roku, jednak ryzyka dla tej prognozy wydają się być wyraźnie skierowane w górę – prognozuje Kenningham.