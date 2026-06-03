Główne warszawskie indeksy po pierwszych dniach czerwca pozostają w okolicy najwyższych poziomów w tym roku i to chyba najważniejsza wiadomość dla inwestorów. Wygląda na to, że obie strony rynku wyczekują impulsów z rynków bazowych. Jeśli chodzi o giełdy europejskie, to próżno było szukać w środę wsparcia dla kupujących. W przypadku DAX-a przy 1,3-proc. spadku można było mówić wręcz o potwierdzeniu formacji podwójnego szczytu w ujęciu kilkumiesięcznym, a to oczywiście zapowiada dalsze spadki. Najsłabszą pozycją w DAX-ie był SAP, który mocno redukował odreagowanie, jakie wyrysował od połowy maja. Niemiecka giełda nie była wyjątkiem, bo na całym Starym Kontynencie przeważał kolor czerwony, aczkolwiek tak spora przecena plasowała DAX-a niemal na ostatnim miejscu w tabeli. Na tym tle neutralne zachowanie WIG20 pod koniec dnia należy uznać za sukces.

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W Europie od rana przeważała podaż, aczkolwiek giełdami w Azji byki i niedźwiedzie podzieliły się po połowie. W drugiej części handlu w Europie nastroje podupadły po nierokującym nowych rekordów otwarciu handlu na Wall Street. Spółki technologiczne za oceanem wciąż jednak zdawały się trzymać mocno – przy 0,4-proc. spadku S&P 500, Nasdaq 100 trzymał się zamknięcia z poprzedniego dnia.

O spadających skłonnościach do ryzyka sporo może mówić dość gwałtowna przecena bitcoina, ale optymizmem nie napawają ostatnie wzrosty ropy naftowej. Sytuacja na Bliskim Wschodzie wciąż wydaje się daleka od stabilizacji, zwłaszcza przy utrzymującej się agresywnej postawie Izraela.

Wracając do krajowego rynku akcji, warto zwrócić uwagę na rysowanie się dość sporych górnych cieni podczas ostatnich sesji. O ile WIG pozostaje jednak powyżej kwietniowego szczytu, o tyle WIG20 już nie. Wśród dużych spółek w połowie tygodnia w słabszej formie były Modivo, KGHM i kilka banków. Negatywny wpływ wspomnianych firm neutralizowały zwyżki Budimeksu, Orlenu i Allegro