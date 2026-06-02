Rada Nadzorcza spółki na posiedzeniu 2 czerwca 2026 r. powołała do zarządu Orlenu „nowych – starych” członków. Zostali oni powołani na wspólną kadencję  rozpoczynającą się w dniu następnym po dniu wygaśnięcia obecnie trwającej wspólnej kadencji zarządu. Będzie to dzień odbycia się zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2025 r.  Walne zgromadzenie spółki zaplanowano na 9 czerwca. 

Nowy skład zarządu Orlenu

„Nowy – stary” skład zarządu to Ireneusz Fąfara jako prezes, Sławomir Jędrzejczyk wiceprezes ds. finansowych,&nbsp;Ireneusz Sitarski wiceprezes ds. downstream, Robert Soszyński wiceprezes ds. operacyjnych, Marek Balawejder wiceprezes ds. Consumers and Products, Marcin Wasilewski wiceprezes ds. Rozwoju i Inwestycji, Sławomir Staszak wiceprezes ds. Energy, Wiesław Prugar wiceprezes  ds. Upstream. 

Wszystkie powołane osoby pełnią funkcje członków zarządu w obecnej kadencji.

Brakuje jedynie Pawła Wojtunika, wiceprezesa ds. bezpieczeństwa. Konkurs jednak nie przewidywał tego stanowiska. Wojtunik został powołany do poprzedniego zarządu decyzją Ministerstwa Aktywów Państwowych.