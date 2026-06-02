Rada Nadzorcza spółki na posiedzeniu 2 czerwca 2026 r. powołała do zarządu Orlenu „nowych – starych” członków. Zostali oni powołani na wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu następnym po dniu wygaśnięcia obecnie trwającej wspólnej kadencji zarządu. Będzie to dzień odbycia się zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2025 r. Walne zgromadzenie spółki zaplanowano na 9 czerwca.

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Nowy skład zarządu Orlenu

„Nowy – stary” skład zarządu to Ireneusz Fąfara jako prezes, Sławomir Jędrzejczyk wiceprezes ds. finansowych, Ireneusz Sitarski wiceprezes ds. downstream, Robert Soszyński wiceprezes ds. operacyjnych, Marek Balawejder wiceprezes ds. Consumers and Products, Marcin Wasilewski wiceprezes ds. Rozwoju i Inwestycji, Sławomir Staszak wiceprezes ds. Energy, Wiesław Prugar wiceprezes ds. Upstream.

Wszystkie powołane osoby pełnią funkcje członków zarządu w obecnej kadencji.

Brakuje jedynie Pawła Wojtunika, wiceprezesa ds. bezpieczeństwa. Konkurs jednak nie przewidywał tego stanowiska. Wojtunik został powołany do poprzedniego zarządu decyzją Ministerstwa Aktywów Państwowych.