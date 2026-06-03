Zakończyło się wezwanie na akcje Wirtualnej Polski Holding ogłoszone przez spółkę i jej trzech założycieli: Jacka Świderskiego, Michała Brańskiego i Krzysztofa Sierotę (oraz ich podmioty powiązane) na wszystkie pozostające w obrocie walory.

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Gdyby giełdowi inwestorzy odpowiedzieli gremialnie, wzywający posiadaliby 100 proc. akcji i mogliby bez problemu wycofać spółkę z giełdy – choć od początku twierdzili, że takiego zamiaru nie mają.

Wyniki wezwania na Wirtualną Polskę Holding

Wiadomo już, że aż taką siłą po wezwaniu dysponować nie będą. W środę pośredniczące w transakcji Erste Biuro Maklerskie (d. Santander Biuro Maklerskie) podało, że inwestorzy złożyli zapisy na sprzedaż niecałych 3,83 mln akcji. To jedna piąta puli, której dotyczyło wezwanie: spółka i jej trzech założycieli proponowali, że odkupią prawie 18,45 mln walorów stanowiących 61,96 proc. wszystkich akcji WPH i dających 44,93 proc. głosów na walnym zgromadzeniu.

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Zgodnie z treścią wezwania, w pierwszej kolejności akcje nabywać miała od inwestorów spółka (maksymalnie 5,955 mln akcji, czyli około 20 proc. kapitału i 14,5 proc. głosów na walnym zgromadzeniu).

W środę zarząd WPH podał, że podjął uchwałę w tej sprawie. W komunikacie giełdowym wyliczono, że spółka przeznaczy na zakup akcji własnych odpowiadających 12,86 proc. kapitału i dających 9,32 proc. głosów 225,9 mln zł.

Będzie transakcja, choć jeden warunek się nie spełnił

Do transakcji dojdzie, mimo że nie spełnił się jeden z warunków przewidzianych w treści wezwania. Chodziło o decyzję akcjonariuszy zmieniającą statut.

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Niewielki odzew na wezwanie to efekt ceny. Wzywający proponowali 59 zł za walor. Według KPMG Advisory cena ta była niższa od wartości godziwej akcji.

Założyciele WPH nie kryli też, że do wezwania zmuszają ich przepisy. Jacek Świderski, który jest znaczącym akcjonariuszem i prezesem internetowej grupy, tłumaczył wcześniej, że spółka nie może bronić się przed spadkiem notowań skupem akcji własnych, bo nabycie choćby jednej oznacza obowiązek oferty na wszystkie pozostałe walory.

WPH kupi akcje od inwestorów 8 czerwca. Transakcje mają zostać rozliczone 10 czerwca. W jaki sposób spółka wykorzysta nabyte walory, zarząd ma zdecydować w osobnej uchwale.