Stagnacyjna gospodarka Włoch

W środę Włochy zobowiązały się do utrzymania deficytu budżetowego pod kontrolą, nawet gdy obniżyły prognozy wzrostu gospodarczego na tle rosnącej niepewności związanej z taryfami handlowymi USA. Jednak nawet przed ogłoszeniem taryf przez Trumpa trzecia co do wielkości gospodarka strefy euro nie odnotowała praktycznie żadnego wzrostu od połowy 2024 r.

Włoski PKB wzrósł o 0,1 proc. w czwartym kwartale ubiegłego roku w porównaniu z poprzednimi trzema miesiącami po stagnacji w trzecim kwartale. W najbliższej przyszłości nie przewiduje się żadnego ożywienia.

W wieloletnich ramach ekonomicznych opublikowanych w środę rząd obniżył prognozę wzrostu PKB w 2025 r. do 0,6 proc. z prognozy 1,2 proc. z września i obniżył prognozę na 2026 r. do 0,8 proc. z 1,1 proc.

Skarb Państwa potwierdził poprzedni szacunek deficytu budżetowego na rok 2025 na poziomie 3,3 proc. produkcji krajowej, a także potwierdził swój cel obniżenia luki fiskalnej poniżej pułapu Unii Europejskiej wynoszącego 3 proc. PKB w 2026 r., utrzymując cel na poziomie 2,8 proc. Stwierdzono jednak, że dług publiczny – drugi najwyższy w strefie euro po Grecji – wzrośnie z 135,3 proc. PKB w zeszłym roku do 137,6 proc. do 2026 r., po czym nieznacznie spadnie w kolejnym roku.

S&P prognozuje również wzrost PKB Włoch na poziomie 0,6 proc. w tym roku, zgodnie z przewidywaniami rząd Meloni, i stwierdził, że rosnące zadłużenie kraju nie ustabilizuje się do 2028 r.

Niemniej jednak, jak stwierdzono, ostatnia decyzja Trumpa o zawieszeniu wcześniej ogłoszonych 20 proc. taryf na towary z Unii Europejskiej na trzy miesiące i nałożeniu łagodniejszych 10 proc. taryf oznacza, że ​​uderzenie w gospodarkę Włoch będzie „do opanowania”.