Indeks cen zapłaconych wzrósł z 48,3 do 51,0, co stanowi najwyższy wynik od lipca 2022 r. Prawie 54 proc. firm zgłosiło wzrost cen nakładów, podczas gdy 3 proc. spadki; 36 proc. zgłosiło brak zmian. Indeks bieżących cen otrzymanych wzrósł o 1 punkt do 30,7. Prawie 31 proc. firm zgłosiło wzrost cen własnych towarów, żadna nie zgłosiła spadków, a 64 proc. zgłosiło brak zmian.

Firmy nadal spodziewają się podwyżek płac

Firmy zostały zapytane też o zmiany w płacach i wynagrodzeniach w ciągu ostatnich trzech miesięcy, a także o ich zaktualizowane oczekiwania dotyczące zmian w różnych kosztach nakładów i pracy w bieżącym roku. Ponad 38 proc. wskazało, że koszty płac i wynagrodzeń wzrosły w ciągu ostatnich trzech miesięcy, 59 proc. zgłosiło brak zmian, a 3 proc. zgłosiło spadki. 53 proc. zgłosiła, że ​​nie wprowadziła zmian w swoim planie na rok 2025 dotyczącym płac i wynagrodzeń od początku roku; 41 proc. wskazało, że planuje podnieść płace i wynagrodzenia, podczas gdy 6 proc. wskazało, że planuje obniżyć płace i wynagrodzenia.

Firmy nadal spodziewają się wzrostu kosztów w większości kategorii wydatków w 2025 r. Odpowiedzi wskazują na medianę oczekiwanego wzrostu wynagrodzeń o 3 do 4 proc., bez zmian od czasu ostatniego zadania tego pytania w styczniu, oraz wzrost o 4 do 5 proc. całkowitego wynagrodzenia (wynagrodzenia plus świadczenia), z 3 do 4 proc. w styczniu. Ponadto mediana oczekiwanej przez firmy zmiany kosztów innych surowców i dóbr pośrednich wzrosła w porównaniu ze styczniem.

Wskaźniki prognostyczne pozostają pozytywne, ale niskie

Wskaźnik dyfuzji dla przyszłej ogólnej aktywności wzrósł o 1 punkt do 6,9 w kwietniu, po spadku o 22 punkty w marcu. Prawie 36 proc. firm spodziewa się wzrostu aktywności w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, przewyższając 29 proc., które spodziewają się spadku; 25 proc. nie spodziewa się żadnych zmian. Wskaźnik przyszłych nowych zamówień wzrósł o 4 punkty do 6,6, a wskaźnik przyszłych dostaw spadł o 6 punktów do 5,0, co stanowi najniższy odczyt od czerwca 2024 r. Firmy spodziewają się głównie stałego zatrudnienia w ciągu najbliższych sześciu miesięcy: Wskaźnik przyszłego zatrudnienia spadł o 18 punktów do -0,6, co stanowi najniższy odczyt od lutego 2016 r. Firmy były mniej więcej równo podzielone między spodziewającymi się wzrostu i spadku przyszłego zatrudnienia (22 proc.), a mniej więcej połowa nie spodziewa się żadnych zmian. Wskaźnik przyszłych cen zapłaconych wzrósł do 63,1, a wskaźnik przyszłych cen otrzymanych skoczył o 28 punktów do 67,7, co jest najwyższym odczytem od czerwca 2021 r. Wskaźnik przyszłych wydatków inwestycyjnych spadł o 11 punktów do 2,0. Prawie trzy czwarte firm nie spodziewa się żadnych zmian w wydatkach inwestycyjnych.

Badanie Philly Fed Manufacturing Business Outlook Survey to miesięczne badanie około 250 producentów w Trzecim Okręgu Rezerwy Federalnej, który obejmuje wschodnią Pensylwanię, południowy New Jersey i Delaware. Uczestnicy badania wskazują względny poziom ogólnych warunków biznesowych w regionie. Ponieważ jest to indeks dyfuzyjny, ujemne odczyty oznaczają recesję, a dodatnie ekspansję. Chociaż badanie to koncentruje się wyłącznie na biznesie w tym okręgu, to regionalne badanie daje wiarygodny kierunek szerszemu Indeksowi Aktywności Narodowej Chicago Fed.