Ograniczenie wydatków czy cięcia podatkowe?

Maya MacGuineas, prezes bezpartyjnego Komitetu na rzecz Odpowiedzialnego Budżetu Federalnego, powiedziała w czwartek: „Liczby są niezaprzeczalne. Gromadzimy długi w alarmującym tempie i jest mało prawdopodobne, aby to się wkrótce skończyło. W rzeczywistości ustawodawcy wydają się zdeterminowani, aby dodać do tej kwoty biliony dolarów niezapłaconych obniżek podatków i wzrostów wydatków”.

– Musimy skorygować niezrównoważony kurs, na którym się znajdujemy, i zacząć skupiać się na naprawie finansów naszego kraju, zanim będzie za późno – powiedziała MacGuineas.

Na konferencji republikanów utrzymują się napięcia dotyczące zakresu proponowanych cięć podatkowych i wydatków. Niektórzy chcą większych cięć podatkowych niż to, co znajduje się w projekcie, podczas gdy inni dążą do większych cięć wydatków.

Sekretarz skarbu Scott Bessent często mówił o potrzebie ograniczenia wydatków. Na początku tego miesiąca powiedział Bloomberg Television, że kraj będzie zbliżał się do osiągnięcia ustawowego pułapu zadłużenia w tzw. dacie X, już na początku lata. – Wejdziemy na ścieżkę ostrzegawczą w maju lub czerwcu – stwierdził.