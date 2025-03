Czwarty z rzędu miesięczny spadek zaufania Amerykanów

Ekonomiści krytykują wprowadzane i znoszone taryfy prezydenta Donalda Trumpa za sianie zamętu i niepewności, które, jak twierdzą, utrudniają przedsiębiorstwom planowanie z wyprzedzeniem, co szkodzi gospodarce. Trump w poniedziałek zasugerował, że nie wszystkie grożące cła zostaną nałożone 2 kwietnia, a niektóre kraje mogą otrzymać ulgi, ale jednocześnie powiedział, że wkrótce zostaną wprowadzone taryfy na importowane samochody.

– Konsumenci są zaniepokojeni – powiedział Carl Weinberg, główny ekonomista w High Frequency Economics. – Chaos w Waszyngtonie ma z tym coś wspólnego. Spadek nastrojów konsumentów od czasu wyborów w listopadzie nie może być już dłużej uznawany za przypadek – dodał.

Wskaźnik zaufania konsumentów Conference Board spadł o 7,2 punktu do 92,9 w tym miesiącu, najniższego poziomu od stycznia 2021 r. Ekonomiści ankietowani przez Reuters prognozowali spadek wskaźnika do 94,0. Czwarty z rzędu miesięczny spadek zaufania odzwierciedlał podobne pogorszenie wskaźnika nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan, który również zniweczył wszystkie zyski osiągnięte po zwycięstwie Trumpa w wyborach w listopadzie.

Spadek zaufania był spowodowany przez konsumentów powyżej 55 roku życia. Morale w grupie wiekowej 35-55 lat również się pogorszyło. Jednak zaufanie nieznacznie wzrosło wśród konsumentów poniżej 35 roku życia. Zaufanie spadło we wszystkich grupach dochodowych, z wyjątkiem gospodarstw domowych zarabiających ponad 125 000 dolarów rocznie. Konsumenci byli w ciągu ostatnich kilku miesięcy generalnie optymistycznie nastawieni do przyszłych dochodów.

– Optymizm konsumentów co do przyszłych dochodów... w dużej mierze zniknął, co sugeruje, że obawy dotyczące gospodarki i rynku pracy zaczęły przenosić się na ocenę sytuacji osobistej konsumentów” – powiedziała Stephanie Guichard, starsza ekonomistka Global Indicators w Conference Board.