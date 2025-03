Trump nadal trzyma rynki w niepewności co do ceł

Prezydent USA Donald Trump nadal utrzymuje rynki w niepewności co do podwyżek amerykańskich ceł. Zapowiedział, że „wkrótce” zostaną ogłoszone cła sektorowe na samochody, farmaceutyki, półprzewodniki oraz na drewno. Nie sprecyzował jednak, czy stanie się to 2 kwietnia (gdy mają zostać ogłoszone tzw. cła wzajemne, uderzające w kraje mające wysokie stawki celne na towary z USA), czy później. Jednocześnie zapewnił, że niektóre kraje zostaną potraktowane ulgowo przy nakładaniu ceł wzajemnych.