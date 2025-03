Stopy procentowe w USA bez zmian. Fed podnosi prognozę dla inflacji i tnie dla PKB

Fed jeszcze obniży stopy w tym roku?

Jak wynika z nowej prognozy makroekonomicznej FOMC, mediana oczekiwań to obniżka stóp procentowych o 50 punktów bazowych w 2025 r. To taka sama projekcja co poprzednio, w grudniu ub.r. Aktualnie barometr CME Fed Watch sugeruje pierwszą w tym roku obniżkę (o 25 pb) w czerwcu.

Jednocześnie w dół przesunęła się mediana oczekiwań co do tempa wzrostu gospodarczego w 2025 r., z 2,1 proc. według grudniowej projekcji, do 1,7 proc. teraz. Lekko w górę zrewidowano zaś prognozę dla stopy bezrobocia na koniec roku (z 4,3 do 4,4 proc.), nieco mocniej dla inflacji PCE, z 2,5 proc. do 2,7 proc. (a bazowej z 2,5 proc. do 2,8 proc.). Cel inflacyjny Rezerwy Federalnej to 2 proc.

Mediana oczekiwań co do wzrostu PKB w latach 2026 i 2027 też została obniżona względem prognoz z grudnia, obecnie zakłada realny wzrost o 1,8 proc. w obu tych latach. Lekko podniosła się mediana prognoz dla inflacji w 2026 r. (z 2,1 do 2,2 proc.).