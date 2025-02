Według analizy Komisji pobór gazu z magazynów był na poziomie średniej z pięciu lat przed inwazją Rosji na Ukrainę. Jeśli ta zima zakończy się, gdy magazyny będą zapełnione w około 30–35 proc., to według opinii publicznej do osiągnięcia celu na poziomie 90 proc. potrzeba będzie aż do 70 miliardów metrów sześciennych gazu. Z analizy wynika, że ​​roczne zapotrzebowanie na gaz w UE jest o około 80 miliardów metrów sześciennych niższe niż przed kryzysem, co stanowi około 20 proc..

Holenderskie kontrakty terminowe typu front-month, będące punktem odniesienia w Europie, spadły aż do 50,50 euro za megawatogodzinę, a o godzinie 17:29 w Amsterdamie osiągnęły cenę 51,26 euro.