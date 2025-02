Niemcy ograniczają moce morskiej energetyki wiatrowej w nowych lokalizacjach

Niemcy obniżyły docelową moc produkcyjną morskiej energetyki wiatrowej z 50 gigawatów do 2035 r. do 40 gigawatów do 2034 r. ze względu na zatłoczone morza powodujące „efekt pobudzenia”, który zmniejsza produkcję.