THE odpowiedziała na wiele pytań ze strony handlowców, począwszy od faktu, że dyskusje w rzeczywistości powodują dalszą zmienność na rynku, po specyfikę potencjalnego produktu.

Potencjalna dotacje sfinansują końcowi niemieccy konsumenci

Zapytany, kto sfinansuje potencjalną dotację, Markus Sammut, dyrektor ds. regulacyjnych, bezpieczeństwa dostaw i analizy danych w THE, powiedział, że ostatecznie zostanie ona zapłacona przez konsumentów końcowych w ramach niemieckiej opłaty za przechowywanie.

Produkt powstał w trakcie rozmów z ministerstwem, a przetarg odbędzie się tylko na wniosek rządu, powiedział Sammut. Menedżer rynku zorganizował wydarzenie, aby odpowiedzieć na pytania i zebrać opinie, które może wykorzystać podczas finalizowania produktu.

Jeżeli nowy produkt nie zostanie objęty przetargiem, pozostałymi opcjami będzie samodzielne napełnienie magazynów lub decyzja ministerstwa o obniżeniu docelowych poziomów.

Jeśli dostawca bierze udział w przetargu, nie musi posiadać magazynu i może złożyć ofertę, jeśli spodziewa się otrzymać magazyn, ale byłoby to ryzykowne dla niego. Jeśli złoży zwycięską ofertę, musi do 1 listopada wykazać THE, że ma na składzie co najmniej tę kwotę.

– Ostatecznie instrument będzie wsparciem finansowym dla osób budujących i biorących udział w tym procesie – powiedział Thorsten Frank z THE. – Najważniejsze, że gaz będzie w magazynie do 1 listopada. Brak gazu zgodnie z wymaganiami nie wchodzi w grę – podsumował.