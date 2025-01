Spadek dużych zamówień zamącił dane o niemieckim przemyśle

parkiet.com

Według wstępnych danych Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis), realne (skorygowane o ceny) nowe zamówienia w przemyśle spadły w listopadzie 2024 r. o 5,4 proc. w ujęciu miesięcznym po korekcie sezonowej i kalendarzowej. Po wyłączeniu zamówień o dużej skali, nowe zamówienia były jednak o 0,2 proc. wyższe niż w poprzednim miesiącu. Mniej zmienne porównanie trzech miesięcy do trzech miesięcy pokazało, że łączna liczba nowych zamówień w okresie od września do listopada 2024 r. była o 1,7 proc. wyższa niż w poprzednich trzech miesiącach, a nowe zamówienia po wyłączeniu zamówień na dużą skalę wzrosły o 0,5 proc.. W październiku 2024 r. liczba nowych zamówień spadła o 1,5 proc. w stosunku do września 2024 r. i spadek ten nie zmienił się po rewizji wstępnych wyników.

Nie było wielkich zamówień w listopadzie

Ujemna dynamika nowych zamówień w przetwórstwie przemysłowym w listopadzie 2024 r. w ujęciu miesięcznym wynikała przede wszystkim ze znacznych, wielkoseryjnych zamówień na pozostały sprzęt transportowy (samoloty, statki, pociągi, pojazdy wojskowe), które wpłynęły w październiku 2024 r. W listopadzie 2024 r. nie powtórzyły się zamówienia o dużej skali. Tym samym nowe zamówienia w tym sektorze w listopadzie 2024 r. były o 58,4 proc. niższe niż w poprzednim miesiącu, po wyłączeniu sezonowym i kalendarzowym. Nowe zamówienia otrzymane w pozostałych gałęziach przemysłu miały stosunkowo niewielki wpływ na wynik ogólny. Produkcja maszyn (+1,2 proc.) i przemysł chemiczny (+1,7 proc.) zanotowały nieznaczne wzrosty w porównaniu z poprzednim miesiącem, natomiast liczba nowych zamówień spadła nieznacznie w produkcji metali podstawowych (-1,2 proc.) i wykazała nieco większy spadek mniej ważny przemysł farmaceutyczny (-7,2 proc.).

Znaczny spadek zamówień zagranicznych

Nowe zamówienia w sektorze dóbr pośrednich wzrosły w listopadzie 2024 r. o 1,8 proc. w porównaniu z miesiącem wcześniej. Natomiast nowe zamówienia na dobra konsumpcyjne i dobra inwestycyjne spadły odpowiednio o 7,1 proc. i 9,4 proc.