Akcje koncernu Nvidia zaczęły czwartkową sesję od spadku o 3 proc. W czwartkowym handlu posesyjnym traciły one 7 proc. Spółka opublikowała w czwartek wieczorem swoje wyniki kwartalne. Choć były one stosunkowo dobre, to w oczach inwestorów nie były rewelacyjne. Ich negatywnej reakcji nie przeszkodziło nawet ogłoszenie przez Nvidię skupu akcji własnych wartego 50 mld USD.

Reklama

Jakie były wyniki koncernu Nvidia?

Nvidia miała w drugim kwartale obrachunkowym (zakończonym 28 lipca 2024 r.) 68 centów skorygowanego zysku na akcję, podczas gdy oczekiwano, że będzie miała 64 centy tego wyniku. Jej przychód wzrósł o 122 proc. rok do roku do 30,04 mld USD. Średnio prognozowano wcześniej, że wyniesie on 28,7 mld USD. Zarząd Nvidii przedstawił też prognozę mówiącą, że przychód za obecny kwartał wyniesie 32,5 mld USD, podczas gdy rynek oczekiwał przychodu wynoszącego 31,77 mld USD. Marża wypracowywana przez ten koncern spadła jednak z 78,4 proc. w pierwszym kwartale do 75,1 proc.Nvidia spodziewa się, że za cały 2024 r. wyniesie ona "około 75 proc.". W drugim kwartale 2023 r. wyniosła ona 70,1 proc., a dwa lata temu 43,5 proc.

- Chociaż wyniki Nvidia po raz kolejny przekroczyły oczekiwania analityków, inwestorzy liczyli na jeszcze lepsze rezultaty. Wzrost ceny akcji o 161 proc. od początku roku sprawia, że oczekiwania wobec firmy są niemal niemożliwe do spełnienia. Warto zauważyć, że Nvidia jest trzecią najbardziej wartościową spółką na świecie, choć rośnie w tempie bardziej typowym dla firm wzrostowych o średniej lub małej kapitalizacji. To nietypowe połączenie skali i wzrostu wymaga ostrożności - twiedzi Paweł Majtkowski,

Nvidia była jak dotąd jedną z lokomotyw hossy na amerykańskim rynku akcji. Od początku roku do otwarcia czwartkowej sesji jej akcje zyskały 161 proc., a przez ostatnie pięć lat zdrożały one o prawie 2,9 tys. proc. Kapitalizacja tego koncernu sięgnęła 3,09 bln USD, co plasuje ją na drugim miejscu na liście spółek z całego świata o największej kapitalizacji . Wyprzedza ją jedynie Apple.