Początek miesiąca z nowym rekordem historycznym na szerokim rynku

Pierwszy tydzień lipca rozpoczął się od zaskakująco słabego odczytu indeksu PMI dla rodzimego przemysłu. Wyniósł on tylko 44,8 pkt, a oczekiwano 48 pkt. To najniższa wartość od października 2023 r., pokazująca nie najlepsze nastroje wśród polskich przedsiębiorców. Dzień później przyszło kolejne zaskoczenie – Rada Polityki Pieniężnej wbrew oczekiwaniom obniżyła stopy procentowe o 25 pb. Banki przyjęły tę decyzję ze spokojem, a efektem finalnym tych dwóch zaskoczeń był nowy rekord na WIG. Luzowanie polityki monetarnej wzięło górę nad kłopotami w przemyśle. Pomagały też dobre nastroje na Wall Street. S&P500 i Nasdaq Composite ustanawiały historyczne maksima. Być może pretekstem było porozumienie handlowe między USA i Wietnamem, i zakładanie, że konsensus uda się wypracować również na linii USA – UE. W środę 9 lipca upływa bowiem 90-dniowe zawieszenie ceł. Jeżeli do tego czasu nie uda się osiągnąć porozumienia, import z UE do USA może zostać objęty nawet 50-procentowymi taryfami.